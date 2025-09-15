健康網》恐怖「黑腸症」別上身！ 「清宿便」等保健品有雷

大腸直腸外科主治醫師黃郁純警告，長期使用刺激性瀉藥，除了可能導致黑腸症外，也可能造成腸道功能依賴，反而加重便秘問題。（圖取自醫師黃郁純臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾有便秘問題只好求助瀉藥，要小心吃出恐怖「黑腸症」！最近就有病患因為此症造成身體不適就醫。高雄馨語診所大腸直腸外科主治醫師黃郁純警告，長期使用刺激性瀉藥，除了可能導致黑腸症外，也可能造成腸道功能依賴，迫使腸道無法自行蠕動，反而加重便秘問題。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，黑腸症（Melanosis coli）是大腸黏膜因色素沉澱而變黑的狀況。它的主要成因，是長期或過量服用某些會刺激腸道蠕動的瀉藥。

黃郁純表示，這些瀉藥中，最常見的是含有蒽醌類（anthraquinones）的成分，例如：番瀉葉（Senna）、大黃（Rhubarb）、蘆薈（Aloe）、鼠李皮（Cascara sagrada）。

他接著說，這些瀉藥的成分會刺激腸道黏膜，導致細胞凋亡。這些死亡的細胞會被巨噬細胞吞噬，而巨噬細胞內的脂褐素累積，使得腸道黏膜看起來變黑。造成的原因是，長期服用含有蒽醌類成分的瀉藥，或相關保健食品。這些產品常以「幫助排便」、「清宿便」或「體內環保」等名義販售。

黃郁純歸納，造成黑腸症常見的保健品如下：

●天然草本瀉藥：例如含有番瀉葉、大黃、蘆薈萃取物的產品。

●部分減肥茶或排毒茶：這些產品常宣稱有「排毒」效果，但其實是藉由刺激性瀉藥來達成快速排便的目的。

●某些中藥或草藥配方：某些中藥材若含有上述成分，長期服用也可能造成。

黃郁純說，黑腸症通常被認為是良性且可逆的。當你停止服用這些刺激性瀉藥後，腸道黏膜的顏色會逐漸恢復正常，但這個過程可能需要數月到一年。要小心的是，長期使用刺激性瀉藥，除了可能導致黑腸症外，也可能造成腸道功能依賴，使得腸道無法自行蠕動，反而加重便秘問題。

許多在日本藥妝店販售、標榜「清宿便」、「便秘改善」的產品，特別是那些藥丸、茶包或粉末狀的保健食品，經常含有蒽醌類的成分。這些成分在日本被廣泛使用，因為它們能有效刺激腸道蠕動，達到快速排便的效果。

黃郁純補充，在日本藥妝店的產品成分表中，可以多留意這些日文或英文這些常見的成分名稱：

●大黄（だいおう, Daiō）：即大黃。

●センナ（Senna）：即番瀉葉。

●アロエ（Aloe）：即蘆薈。

●カスカラサグラダ（Cascara sagrada）：即鼠李皮。

