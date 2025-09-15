自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》恐怖「黑腸症」別上身！ 「清宿便」等保健品有雷

2025/09/15 14:43

大腸直腸外科主治醫師黃郁純警告，長期使用刺激性瀉藥，除了可能導致黑腸症外，也可能造成腸道功能依賴，反而加重便秘問題。（圖取自醫師黃郁純臉書）

大腸直腸外科主治醫師黃郁純警告，長期使用刺激性瀉藥，除了可能導致黑腸症外，也可能造成腸道功能依賴，反而加重便秘問題。（圖取自醫師黃郁純臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾有便秘問題只好求助瀉藥，要小心吃出恐怖「黑腸症」！最近就有病患因為此症造成身體不適就醫。高雄馨語診所大腸直腸外科主治醫師黃郁純警告，長期使用刺激性瀉藥，除了可能導致黑腸症外，也可能造成腸道功能依賴，迫使腸道無法自行蠕動，反而加重便秘問題。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文分享，黑腸症（Melanosis coli）是大腸黏膜因色素沉澱而變黑的狀況。它的主要成因，是長期或過量服用某些會刺激腸道蠕動的瀉藥。

黃郁純表示，這些瀉藥中，最常見的是含有蒽醌類（anthraquinones）的成分，例如：番瀉葉（Senna）、大黃（Rhubarb）、蘆薈（Aloe）、鼠李皮（Cascara sagrada）。

他接著說，這些瀉藥的成分會刺激腸道黏膜，導致細胞凋亡。這些死亡的細胞會被巨噬細胞吞噬，而巨噬細胞內的脂褐素累積，使得腸道黏膜看起來變黑。造成的原因是，長期服用含有蒽醌類成分的瀉藥，或相關保健食品。這些產品常以「幫助排便」、「清宿便」或「體內環保」等名義販售。

黃郁純歸納，造成黑腸症常見的保健品如下：

●天然草本瀉藥：例如含有番瀉葉、大黃、蘆薈萃取物的產品。

●部分減肥茶或排毒茶：這些產品常宣稱有「排毒」效果，但其實是藉由刺激性瀉藥來達成快速排便的目的。

●某些中藥或草藥配方：某些中藥材若含有上述成分，長期服用也可能造成。

黃郁純說，黑腸症通常被認為是良性且可逆的。當你停止服用這些刺激性瀉藥後，腸道黏膜的顏色會逐漸恢復正常，但這個過程可能需要數月到一年。要小心的是，長期使用刺激性瀉藥，除了可能導致黑腸症外，也可能造成腸道功能依賴，使得腸道無法自行蠕動，反而加重便秘問題。

許多在日本藥妝店販售、標榜「清宿便」、「便秘改善」的產品，特別是那些藥丸、茶包或粉末狀的保健食品，經常含有蒽醌類的成分。這些成分在日本被廣泛使用，因為它們能有效刺激腸道蠕動，達到快速排便的效果。

黃郁純補充，在日本藥妝店的產品成分表中，可以多留意這些日文或英文這些常見的成分名稱：

●大黄（だいおう, Daiō）：即大黃。
●センナ（Senna）：即番瀉葉。
●アロエ（Aloe）：即蘆薈。
●カスカラサグラダ（Cascara sagrada）：即鼠李皮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中