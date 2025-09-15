健康網》超加工食品加速器官老化 醫警：恐增死亡風險

香腸、速食等超加工食品不只讓人發胖，專家警告，還會加速器官老化，增加死亡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人的生活中，脫離不了餅乾、香腸、速食等超加工食品，大家以為它們只會造成發胖。不過，研究顯示，超加工食品不僅缺乏完整營養，還會加速器官老化。一旦人體出現2至4個老化器官時，死亡風險就會增加2.3倍。專家指出，從少吃加工食品開始，同時注意調整飲食習慣、規律運動，才能維持器官年輕、延緩老化。

減重專科醫師陳威龍引述研究指出，《American Journal of Clinical Nutrition》期刊上，一項針對逾2萬名參與者的大型研究發現，超加工食品（UPF）攝取量最高的族群，其「生物年齡」平均比實際年齡大了0.34歲。這樣的差異，並不是單純因為熱量或營養不足，而是與這些食物的「非營養特徵」有關，例如，加工過程本身，可能對身體造成不良影響，最終導致老化加速。

超加工食品中的「加工肉類」其實和抽菸、飲酒一樣，都是加速器官老化的重要因素。另一項刊登在《Nature Medicine》的研究也有類似發現。當人體累積的老化器官越多，死亡風險就會急遽上升。

●擁有2至4個器官老化的人，死亡風險增加2.3倍

●擁有5至7個器官老化的人，死亡風險增加4.5倍

●擁有8個以上器官老化的人，死亡風險飆升8.3倍。其中有 60%以上在15年內過世。

陳威龍建議想要延緩老化、維持年輕，不妨從3大關鍵做起：

1.少吃超加工食品，避免血糖劇烈波動

超加工食品（如餅乾、香腸、速食）往往含有高糖、高脂與大量添加物。長期攝取容易導致血糖忽高忽低，增加體脂肪堆積，加速器官老化。

2.規律運動與飲食調整，保護大腦與免疫系統

想要延緩老化速度，甚至延年益壽，關鍵在於維持年輕的腦部和免疫系統。規律運動與天然原型食物的飲食方式，可減少慢性發炎，讓大腦與免疫系統保持最佳狀態。

3.適時營養補充，讓身體慢老

適時的營養補充也能成為維持青春的助力。維生素C（如紅椒、芭樂）促進膠原蛋白合成，維生素A（如豬肝、菠菜）有助於角質代謝，鋅（如黑豆、牛肉）與皮膚結構及代謝相關。

減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

