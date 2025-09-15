有效降血壓卻乏人問津！ 研究發現美國僅6％成年人使用鹽替代品

新研究發現，只有不到6%美國成年人使用鹽替代品。圖為鹽替代品示意圖。（擷自X@trainwreckxic）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項新研究表明，雖然鹽替代品有助於降低血壓和心臟病風險，但只有不到6%美國成年人使用鹽替代品。鹽替代品是指用鉀取代部分或全部鈉的產品。

根據科學警報（Science Alert）報導，在美國心臟協會2025年高血壓科學會議上發表的初步研究結果表明，雖然鹽替代品是簡單有效的減少鈉攝取量和控制血壓的方法，但只有一小部分高血壓患者使用鹽替代品。

2017年至2020年的美國成年人數據顯示，美國有1.224億成年人（46.7%）患有高血壓，在此期間超過13萬人因高血壓死亡。鈉攝取過量和鉀攝取不足，是導致多人患有高血壓的主要飲食因素。對此，研究團隊利用2003年至2020年美國國家健康與營養檢查調查（NHANES）的數據，分析鹽替代品的使用情況。

研究團隊在分析結果中發現，美國成年人的鹽替代品使用率很低。美國人在2013至2014年的鹽替代品使用率達到高峰5.4%，之後在2017至2020年3月下降到2.5%。因疫情緣故，2020年的資料收集才持續到3月便停止。

分析結果還顯示，對未經治療的高血壓患者和血壓正常的人來說，鹽替代品的使用率始終保持在 5.6%以下。

德州大學西南醫學中心臨床應用研究部門與心臟病學部高血壓科註冊營養師、研究主要作者魏銀英（Yinying Wei，音譯）表示，針對只有不到6%美國成年人使用鹽替代品，醫療人員可透過與高血壓患者進行交流，來提高他們對鹽替代品重要性的認知。

德州大學西南醫學中心醫學教授凱拉（Amit Khera）指出，鹽替代品的使用率如此低，令人感到震驚。這件事提醒醫療人員，應與高血壓患者談論使用鹽替代品重要性。值得注意的是，凱拉並沒有參與此研究。

