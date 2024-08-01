兒科最棘手疾病 川崎病恐引發心臟併發症

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

川崎病是兒科專科醫師認為最棘手的疾病之一。三總小兒心臟專科主治醫師徐萬夫指出，至今川崎病發生原因仍不明確，若發現家中孩童持續發燒超過5天、並同時有4項外觀症狀，務必提高警覺，若未及時治療，可能引發心臟相關併發症。

新冠肺炎疫情期間，孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）曾引起許多家長不安，但即使疫情結束，有時仍會有孩童出現類似的表現，此時可能要懷疑「川崎病」的可能性。

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發燒逾5日、口舌眼發紅等5警訊

勿輕忽

徐萬夫解釋，川崎病常見於兒童，個案大多會出現連日高燒，並伴隨有口腔黏膜變化（嘴唇發紅乾裂、舌頭發紅等）、雙眼結膜充血（通常沒有合併分泌物）、頸部淋巴結腫大（通常為單側）、手腳腫脹發紅、多形性紅疹（通常在軀幹及四肢）等外觀症狀。

徐萬夫指出，前述5個症狀都是川崎病的典型表現，若有其中4個或以上同時出現，可診斷為川崎病；但若個案符合前述外觀症狀的表現少於4個，仍可通過心臟超音波檢查、抽血檢驗等確認是否屬於「不典型川崎病」，因此只要發現孩子連日高燒，不論有無完全符合川崎病的多項外觀症狀，都要提高警覺。

此外，徐萬夫說，川崎病個案的症狀不見得會同時出現，表現有時也不典型，醫師臨床判斷上相當困難，被認為是兒科最棘手的疾病之一，若沒有及時治療，還可能引起冠狀動脈擴大、冠狀動脈瘤等嚴重心臟相關併發症。

徐萬夫指出，近期三總收治1名1歲女童頑固性川崎病個案，在入院前4天開始發燒、流鼻水、嘔吐，於三總急診檢查後，確診川崎病、給予第一線藥物免疫球蛋白治療及阿斯匹靈，症狀一度改善出院，但1週後再度出現發燒、嘔吐、眼皮發紅浮腫等症狀，使用川崎病第二線與第三線藥物治療，但不久後再度發燒，直到第四線用藥後，病情才得到控制。

1歲童頑固性川崎病 第4線用藥才穩住

因此，徐萬夫提醒，雖多數川崎病童會在用藥後約24小時內退燒、臨床症狀大幅改善，但家長務必注意川崎病併發症風險，配合醫師進行治療，並定期進行心臟超音波追蹤評估。

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