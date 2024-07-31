三大醫學會「安胎治療建議」護母嬰

▲45歲雙寶媽孫小姐感謝其主治醫師蕭勝文協助其安胎，並順利生產。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

少子化問題日益嚴重，但每10位新生兒中有1位是早產兒，也是小於5歲兒童死亡的最主要原因，台灣多數民眾雖有安胎意識，卻對安胎治療的安全風險認知不足，而臨床第一線治療亦有優化空間，3大婦產科相關醫學會公布最新「安胎治療建議」，呼籲醫界與高風險孕產婦注重安胎議題。

女性生育的併發症風險隨年齡增加，我國2023年女性生育平均年齡達32.44歲，每年每3名產婦中，就有1人是高齡產子，40歲以上的孕產婦相當普遍，且國內外都有研究指出，每6名孕婦中，就有1人罹患妊娠糖尿病；每10名中，就有1人會合併各種高血壓疾患，除造成孕婦本身的風險外，早產的可能性也會提高。

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台灣周產期醫學會理事長詹德富指出，懷孕滿20週、未達37週即被稱為早產，可分為自發性、破水、醫源性早產等3種，其中醫源性早產多是孕婦的身體出現異狀所致，如前述的高血壓、妊娠糖尿病、高齡等，多胞胎、腎臟疾病、子癲前症也會提高發生機率，若有出現異狀，務必就醫評估。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈則表示，目前有2類安胎治療藥物，其中乙型受體促效劑雖有安胎效果，但容易伴隨呼吸困難等多種副作用，且有機會引發致命的急性肺水腫；另一種治療用藥則是催產素受體拮抗劑，抑制子宮收縮的專一性較高，心血管副作用發生率僅8.3%，可以更好的保護孕婦安全，已經在近年納入健保。

台灣母胎醫學會理事長蕭勝文則說明，國內3大婦產科相關醫學會公佈最新的安胎治療建議，呼籲國內的安胎用藥觀念接軌國際，具有早產風險的孕婦也要提高警覺、謹慎留意自己懷孕期間是否出現異樣，並在發生異常時，把握用藥的48小時，及時使用合適的藥物，爭取降低胎兒未來出現併發症的機會。

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