產後好好坐月子 平衡身心有益健康

▲產後坐月子有助產婦恢復身心的平衡和促進身體康復。 （照片提供／蘇俊源）

文／蘇俊源

坐月子對華人而言，除了是文化傳承外，更體現出對養身、調理等議題的重視。坐月子通常會在生產後持續約30天左右；這段期間，坐月子的媽媽會遵循一些特定的飲食和生活習慣，以促進身體的恢復和體質調理；過程中，也必須確保能好好休養，讓元氣恢復。

◎坐月子的好處

●讓身體的器官慢慢歸位：產婦在經過懷胎10個月後，身體很多器官都已變形移位，尤其是生殖器官；像是懷孕中被撐大的子宮，體內臟器隨著寶寶長大被擠壓變形，不少婦女也因此產生頻尿等後遺症。

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●營養調理：藉由飲食補充營養及調理氣血虧虛等情形，這也不單是養身補氣，更能為需要喝奶的寶寶預備夠用的乳汁。

●提高防禦力：生產過程，體內外皆有多處大小傷口、身體虛弱，多休息是增強身體防禦力的好辦法。

●調整心理狀況：懷孕過程非常艱辛，加上產後又多了1名需細心照顧的寶寶成員，心理的壓力也隨之變大；充足的休息和放鬆可以讓產婦的心理與生理回到最佳狀態。剛生完產的媽媽，也因身體的荷爾蒙很不穩定，心情起伏大，坐月子就是可以恢復身心平衡和促進身體康復的好契機。

在坐月子期間，若能好好調理，讓身體休息，補足氣血元氣，確實是在健康上能有某種程度的助益。

（作者為馨生醫療體系院長）

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