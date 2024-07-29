打擊腎結石3方式 綜合評估找出合適治療

▲結石病人要多喝水並控制飲食，如需積極治療可與醫師討論合適方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／彰化基督教醫院）

文／石宏仁

王先生健康檢查時發現左邊腎臟內有2顆2公分結石，其中1顆因阻擋尿液排出腎臟，導致腎積水，另1顆位於腎臟下腎盞，處於腎臟低窪處，可透過經皮腎臟造瘻取石手術治療；但是王先生曾因心肌梗塞接受過支架手術，需長期服用抗凝血劑，擔心腎臟穿刺手術導致大出血風險的他，其實有其他治療選擇。

目前腎結石治療方式包含定期於門診追蹤、體外震波碎石術、經皮腎臟造瘻碎石術、軟式輸尿管內視鏡碎石術。

請繼續往下閱讀...

◎結石治療方式：

●體外震波碎石術：適用介於0.5-2公分的結石。碎石機器以X光或超音波定位，使用震波將結石擊碎，等待碎片自行排出，病人不用住院，屬於無侵入性治療方式。但是不適合用於具有出血傾向或懷孕的病人。對位於腎臟下腎盞的結石，因為角度的關係，結石碎片不易排出體外，較不建議以體外震波治療。

●經皮腎臟造瘻碎石術：適用大於2公分的結石。醫師必須先穿刺腎臟建立碎石通道，再以內視鏡進入腎臟內將結石擊碎後取出。此治療方式通常可以將結石清理乾淨，但有可能導致嚴重出血，造成病人需要接受輸血或者施行血管栓塞止血術。

●軟式輸尿管內視鏡碎石術：適用治療各種大小的腎結石。醫師將軟式輸尿管內視鏡經由尿道口進入腎臟；因為軟式內視鏡前端可做270度彎曲，讓腎結石無所遁形，在發現結石後，醫師再配合高功率鈥雷射，可將結石磨成細砂狀，讓結石粉末自行排出體外。病人通常入院觀察1晚，沒有發燒即可出院。手術後疼痛度低，可迅速回復正常生活。因為屬於無傷口手術，對不能暫停抗凝血劑之病人，也可安心接受手術。

王先生最後選擇軟式輸尿管內視鏡碎石術，術後順利恢復，目前於門診定期追蹤。

提醒民眾，結石治療需經醫師綜合評估結石性質及病人身體整體狀況之後，與病人討論各種選擇，才能找出最合適的治療方式。

飲食減鹽多喝水

因為結石成因屬於多重因素（包含遺傳、代謝異常、飲食等），建議罹患結石病人多喝水，達成每天尿量大於2000毫升的目標，以及飲食減少鹽分攝取，減低結石復發率。

（作者為彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法