大叔視力惡化 醫揪吸菸「礙眼」

▲抽菸有害視力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／林純如）

文／林純如

▲圖2：出血性黃斑部病變。（照片提供／林純如）

●案例1：45歲業務員「阿光」（化名）1年前視力忽然模糊、眼睛發紅又畏光，到診所就醫檢查出罹患葡萄膜炎（圖1），卻屢屢復發難以根治，經詳細詢問病史後，發現他每天都抽2包菸，研判是抽菸加重病情，警告若不趕緊戒菸，視力恐怕會繼續惡化，甚至難以復原，阿光很訝異：「原來抽菸也會影響眼睛健康？」

▲圖1：葡萄膜炎造成瞳孔沾黏前房蓄膿。（照片提供／林純如）

●案例2：55歲陳先生是老菸槍，半年前視線中央開始出現扭曲，檢查後診斷為黃斑部病變（圖2），於是安排眼球內注射藥物治療，也強烈建議他戒菸。

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但連續3個月每個月打1針卻進步緩慢，細問才知道原來他誤以為電子煙傷害比紙菸少，所以改抽電子煙，經告誡如果繼續抽菸，不僅每個月都要打1針，恢復視力更遙遙無期，且健保給付藥物額度14支用完，還得自掏腰包，傷眼又耗財。

有害物質增加病變風險

國內外許多大型研究都證實吸菸確實會增加黃斑部病變、白內障、青光眼、乾眼症、視網膜血管阻塞、葡萄膜炎、慢性結膜炎等疾病風險，原因在於菸品中含有尼古丁、焦油、亞硝胺、砷、甲醛、鎘與一氧化碳等有害物質，這些物質通過呼吸系統進入血液循環，當血液流經眼部時，攻擊性強的自由基會造成眼部血管發炎、血液含氧量下降，使體內正常生理調節反應受阻，引發上述疾病。

以「眼中風」視網膜血管阻塞為例，多數民眾可能都知道「三高」（高血糖、高血脂、高血壓）會增加腦中風風險，卻不知道菸品的有害物質會加速眼睛血管硬化，使血管缺乏彈性，一旦視網膜血管阻塞，往往就會引發眼中風，彩色人生會陷入難以治癒的黑暗。

戒菸才能治癒眼疾

各種眼睛疾病的治療時間長短不一，部分嚴重眼疾如陳先生罹患黃斑部病變，療程開始時，約每個月打1針，若病況恢復良好，或可延長到每隔3個月至半年再打1針，但如果無法戒除菸癮，導致病情復原速度趨緩，屆時可能每個月都得就醫治療，衍生更多生活不便與支出。

提醒民眾，抽菸對眼睛的不良影響如乾眼症、白內障等，雖然可以點藥或手術治療，但黃斑部病變、視網膜血管阻塞、葡萄膜炎卻可能難以痊癒，應及早戒菸，並避免接觸二手菸。

醫院大多設有戒菸門診及住院戒菸服務，能幫忙戒菸者度過尼古丁戒斷症狀的不適，只要尋求協助，就能促進自己及家人健康的雙贏目標。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任、亞洲大學視光系教授）

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