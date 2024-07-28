保守治療還是微創手術 肩膀痠痛解方多

▲慢性肩痛原因多，一般都是先從非侵入性的保守治療開始；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／曾順承

▲肩膀疼痛於X光下進行藥物神經阻斷治療。（照片提供／曾順承）

「醫生，我的肩膀好痛。已經好幾天都抬不起來了。」「肩膀痛到晚上睡不好。」「肩膀痛好久，復健、吃藥都還是痛。我該怎麼辦？」

根據健保署的統計資料，國內肩頸痠痛盛行率約為55%。平均每2人之中，就有1人受到肩頸不適所帶來的困擾。大多數的情況下，肩頸痠痛會隨著休息或生活模式調整而自行痊癒，但是也有些會演變成慢性疼痛，對日常生活造成了嚴重困擾。

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慢性肩膀疼痛的原因很多，可能是因為年老所產生的退化性關節炎；源自頸椎病灶所造成的神經與肌肉不適；來自自身免疫攻擊所造成的類風濕性關節炎；也有可能是周邊組織的發炎、損傷、沾黏所引起的旋轉肌袖撕裂、鈣化性肌腱炎、肩峰鎖骨韌帶拉傷、二頭肌拉傷、肩關節唇受損等。因此，疼痛的治療，必須依照引起疼痛原因來選擇治療的方法。

可藥物或物理治療 也可運動按摩紓緩

◎治療慢性肩膀疼痛的方法，一般先從非侵入性的保守方式開始

●藥物治療：使用非類固醇消炎藥，以降低組織的發炎及疼痛。

●物理治療：利用器材透過深層的熱療及電療，增加受傷組織的修復能力，並提供疼痛控制的效果。

●運動治療：進行各項肩關節運動，如鐘擺運動、手指爬牆運動及毛巾操等，增加關節活動度，促進關節周邊的組織灌流，進而幫助 功能的恢復。

●按摩：可以透過按摩和自我按摩技巧來舒緩肩膀的疼痛。

如果非侵入性的保守治療效果不佳，肩膀疼痛持續不減，則進一步的檢查如X光、超音波、核磁共振等都需要納入考量，以幫助找出病因所在。如果症狀持續不能得到改善，侵入性的治療方式如關節周邊局部注射，甚至手術治療等就需要納入選項了。

手術多以關節鏡執行 傷口小恢復快

目前肩關節手術多以關節鏡執行，傷口已較傳統小、恢復時間短；另有無需全身麻醉的微創高頻熱凝神經阻斷手術可選擇。

微創高頻熱凝神經阻斷手術主要利用高頻電流所產生的溫度，來燒灼支配關節周邊的感覺神經，降低回傳大腦的疼痛訊號，達成疼痛控制的效果。

微創高頻熱凝神經阻斷手術療效視患者病情而定，約70%-80%的患者術後疼痛能得到極佳的改善。

（作者為彰化基督教醫院骨科部主治醫師）

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