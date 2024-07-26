中醫控血糖 益腦救失智

▲由山藥、澤瀉、茯苓、山茱萸、牡丹皮、熟地黃製成的六味地黃丸，是糖尿病用方。 （照片提供／陳運泰）

文／陳運泰

「碰！碰！碰！碰！」診間外傳來大力地敲門聲。「醫生，我的健保卡有在你們這嗎？」75歲楊伯伯是初診患者，軍職退休的他講起話宏亮有力，這次因為糖尿病長期控制不佳，糖化血色素在9-10%之間徘徊而就醫。

經過一番折騰，雖然他的健保卡最後在洗手間由清潔人員找到並送回，但對話發現楊伯伯完全忘記我為他安排的飲食衛教、也忘記自己去過洗手間。病患看診後，找不到健保卡是很常見的狀況，但楊伯伯的表現卻讓我覺得不尋常，於是建議他最好接受神經內科醫師進一步評估。

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糖尿病失智症 一般人1.5至2.5倍

糖尿病併發症除了熟知的視網膜病變、末梢神經血管病變及腎病變外，還有失智症，但往往很容易被忽略。事實上，糖尿病會因為血糖波動不穩、反覆低血糖、胰島素阻抗增加，以及慢性發炎等原因，加速腦細胞與腦部血管退化。研究顯示，糖尿病患發生失智症風險會比一般族群高上1.5至2.5倍。

2週後結果出來，楊伯伯果然有輕度認知障礙，我依照他的體質與病況，選擇用六味地黃丸、丹溪消渴方為主方，再加上丹參、三七、菖蒲及遠志等藥材。研究顯示，六味地黃丸這個古老的糖尿病用方可以延緩胰島素抗性形成、增加胰島素敏感性及促進胰島素分泌，是很適合老年人控糖的方藥。丹溪消渴方裡的主藥黃連和天花粉，研究已充分證明其降血糖功效良好，三七、丹參、菖蒲及遠志則是透過活血與芳香開竅的方式增進認知功能。另外，也積極幫楊伯伯做飲食管理，鼓勵他去社區據點參與活動。

3個月後，在西藥未調整的情況下，楊伯伯的糖化血色素已經降到了7.5%，記憶力也好了許多。據點的老師都稱讚他「勇」又「巧」，我也鼓勵楊伯伯只要管理好慢性病，並且積極從事有益腦部的活動，輕度認知障礙也是有機會逆轉的。

（作者為彰化基督教醫院中醫部主治醫師）

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