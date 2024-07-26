全身痠痛反覆高燒 恙蟲叮咬肇禍

▲陳女士左膝有焦痂。（照片提供／王棋新）

文／王棋新

52歲陳女士反覆性高燒、倦怠、頭痛，輾轉就醫卻沒好轉，還住進加護病房，因她的左膝有1個焦痂，懷疑是恙蟲叮咬，對症治療後好轉，也經疾管署化驗確認是恙蟲肇禍。提醒民眾，如果身上出現傷口，一定要釐清原因，萬一是恙蟲所致，可是攸關性命。

左膝1焦痂揭病因 即時對症治療

我們常以「別來無恙」表達對親友的關心。如果外出到了雜草叢生之處，要做好預防措施，並穿長袖衣褲及靴子來避免恙蟲叮咬。一旦「有恙」，若沒有及時發現並給予適當地治療，恐有生命之憂。

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陳女士日前就醫時主訴，因反覆高燒、倦怠、頭痛至附近診所就醫，服用退燒藥物後，仍未好轉，直到出現嚴重上腹部疼痛才到急診求診。住院後，以抗生素治療，卻持續高燒至38.6度，頭痛及全身肌肉痠痛不見改善，呼吸也變得急促伴隨缺氧，稍微活動就會相當喘，胸部Ｘ光顯示雙側肺葉明顯浸潤。

詢問旅遊史，才知身為國小教師的她，之前曾經帶學童至蘭嶼校外教學，但沒印象有被蚊蟲叮咬，在無法得到確切診斷時，發現她的左膝有1個焦痂，趕緊用藥進行恙蟲病標準治療，並收集血清送驗，通報疾管署，因為病人呼吸相當急促並有呼吸衰竭及頭痛腦炎的症狀，判斷是恙蟲病重症，轉到加護病房觀察治療。

在加護病房經使用高流量鼻導管給予高濃度氧氣支持，並維持恙蟲病的抗生素治療後，呼吸狀況逐漸改善，抽血數值幾乎恢復正常，肺炎浸潤也有明顯改善。接著疾管署回報血清檢驗確診為恙蟲病，在加護病房待了3天後，轉回普通病房，平安出院。

文獻報導，遭恙蟲叮咬若沒有即時發現並給予適當地治療，死亡率可達6成，如果再晚一點就醫，就有可能藥石罔效。

被恙蟲叮咬後潛伏期約1至2週，常見症狀為高燒畏寒、肌肉痠痛、頭痛等，在叮咬處會出現無痛性焦痂，抽血數值常見有肝功能異常、血小板數目低下。

恙蟲病治療主要是以四環黴素類doxycycline或minocycline100毫克，早晚服用，治療期間為7至14天。

（作者為衛生福利部彰化醫院肝膽胃腸科醫師）

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