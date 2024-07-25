肺炎黴漿菌作怪 男童久咳不癒

▲胸部X光顯示，左肺有肺炎斑塊（紅色箭頭處）。 （照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

8歲的小宇（化名）5天前開始有高燒和咳嗽的情形曾就醫，但症狀未好轉，不過，他還是可以照常寫暑假作業、玩遊戲及正常吃喝，只是父母很擔心，因此再帶他到醫院就醫。

醫師根據他的症狀，進行血液、生化和胸部光的檢查。1個多小時後，胸部X光顯示左肺有肺炎斑塊（如圖），但是發炎指數只有高一點點，再安排他接受肺炎黴漿菌的即時聚合酶連鎖反應（Real-time PCR）檢測，並開立口服的抗生素。

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2天後，實驗室通知，在檢體中偵測到肺炎黴漿菌的DNA；回診時，燒也退了。因此診斷為肺炎黴漿菌導致的肺炎，並開立適當天數的抗生素完成療程。

夏天初秋較常見 多經飛沫傳染

肺炎黴漿菌是目前發現最小且可自行複製的病原體。一年四季皆會出現，但夏天及初秋較常見。感染途徑為飛沫傳染，潛伏期約為2-3週。感染後主要引起呼吸道症狀。

跟一般肺炎不同的是，許多病童即使發燒仍然保有活動力，所以又稱為「會走路的肺炎」。但是在少數情況下，肺炎黴漿菌也可能造嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎、溶血性貧血等，因此千萬不可輕忽。

肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防，戴口罩和用肥皂勤洗手是預防的方法。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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