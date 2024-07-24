全台首例：慢性病婦間歇性跛行 血管內震波導管治療鈣化

▲黃玄禮醫師執行「外周血管內衝擊波鈣化病灶處理（IVL）」。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

▲術後血管管壁舒張血流順暢（紅圈處）。（台北慈濟醫院提供）

72歲朱女士患有高血壓、糖尿病等慢性病，接受腹膜及血液透析數十年，半年前因雙腳有痠麻感、無法走太多路，確診為血管阻塞性間歇性跛行，藥物治療效果不佳，台北慈濟醫院執行全台首例「外周血管內衝擊波鈣化病灶處理」，利用「血管內震波導管」裂解鈣化組織，再以切割氣球擴張管腔，輔以塗藥氣球，減少未來血管狹窄的機會，術後病患症狀緩解，隔日可落地行動；但此項治療需自費。

▲術前血管攝影可明顯看到血管鈣化堵塞（紅圈處）。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院心臟血管科主任黃玄禮表示，過去糖尿病患者若出現下肢血管病變，如果無法進行繞道手術，多半採取高位截肢，手術風險大，病人身心狀況也會受影響，現今多以藥物及導管介入治療為主要方式。

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手術需自費 隔日即可走動

在介入治療方面，多半使用氣球導管及血管支架進行微創介入性治療或血管重建手術，如果病灶鈣化嚴重，必須使用動脈硬化斑塊切割器或鑽石旋磨刀處理，否則病灶過硬會讓氣球及支架展開不完全，導致下肢血液灌流不足，產生再次堵塞風險，或是使用高壓氣球擴張導致血管壁剝離、遠端栓塞，引發血管破裂等併發症。

他指出，血管內震波導管過去僅用於冠狀動脈血管鈣化介入治療，這次首度應用在周邊血管治療，利用震波球發射超聲壓力波，使血管深層鈣化組織碎裂、舒張血管管壁，方便其他氣球或支架進入病灶擴張。

減少未來血管狹窄機會

以朱女士為例，首先透過血管內震波導管打開鈣化血管壁，輔以巧克力球囊將血管均勻撐開，最後使用紫杉醇塗藥氣球，減少未來血管再狹窄機會，術前透過超音波與電腦斷層檢查確認鈣化範圍，進行管徑大小評估，選擇合適的血管內震波導管，縮短處理嚴重鈣化病灶的手術時間，有效擴大病人血管管腔，成為周邊血管治療的新利器。

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