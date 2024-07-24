4年來首例：熟女肉毒桿菌中毒 疑曾吃過期食品

▲肉毒桿菌中毒可能出現腸胃道症狀、眼瞼下垂等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲肉毒桿菌毒素常見來源。（疾管署提供）

衛福部疾管署公布近4年首例肉毒桿菌中毒，為台南市50多歲獨居女性，有食用過期食品習慣，仍於加護病房治療中，致病原待釐清。醫師提醒，遭肉毒桿菌污染食品常見3大類，民眾應注意保存食物，以免將毒素吃下肚。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該女有糖尿病、高血壓等慢性病史，7月中旬出現腹痛、腹瀉、眼瞼下垂、吞嚥及說話困難、全身無力等至急診，且呼吸衰竭而插管，醫師通報採檢確診，已住院超過1週，意識清楚，但仍有無力情形。

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最短2小時、最長8天出現症狀

疾管署副署長羅一鈞指出，據個案非同住家人陳述，該女會食用過期食品，發病當天早上曾吃過期包子，是否有吃其他食物仍待釐清，因病人仍插管中，尚無法詳細詢問飲食史。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，2015至2023年肉毒桿菌中毒，每年介於0至6例，均為散發性病例。

林詠青指出，肉毒桿菌為絕對厭氧的產孢桿菌，所產生毒素是致病因子，可造成嚴重神經性中毒。以食用肉毒桿菌污染食品引發中毒最常見，包含膨脹、生鏽、凹陷過期的罐頭；未經高溫高壓殺菌的真空包裝食品；家庭自製、民間販售的醃製農產品等風險最高，症狀通常於吃完12至72小時出現，最短則是2小時、最長8天。

加熱10分鐘即可殺死病菌

林詠青指出，肉毒桿菌產生毒素不耐熱，煮沸（100℃）加熱10分鐘可破壞，提醒自製醃漬食品徹底加熱再吃，真空包裝製品應依標示保存，罐頭蓋子脹起或開罐後聞到異味不可再吃。此外，肉毒桿菌孢子廣泛分布於自然界，1歲以下嬰兒應避免餵食蜂蜜，降低肉毒桿菌中毒機率。

羅一鈞指出，這類中毒病人若未經適當治療，致死率最高可達60%，但24小時之內及時投藥可降至10%。

類流感、新冠降溫 M痘增4例

另外，類流感、新冠疫情連續2週下降，疾管署預計分別於7月底、8月中旬脫離流行期，但上週新冠新增124例死亡為近11個月以來單週新高，最年輕的是南部20多歲男性，無潛在疾病卻併發肺炎、腦炎死亡。

羅一鈞也提醒，日本新冠5月中旬起連續10週上升，最近單週通報逾5.5萬例，以東京、大阪、九州等地最多，但鹿兒島發生率最高，民眾赴日要記得打XBB疫苗並做好防範。

國內上週再增4例M痘，7月累計13例已是近10個月新高，羅一鈞提醒，夏季大型人潮活動多，預估疫情高峰落在8月中下旬，高風險民眾快打疫苗。

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