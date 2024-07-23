下肢疼痛夜難眠 微創靜脈手術重拾無痛人生

▲圖1：患者的右腳踝內側有1個覆蓋著敷料的傷口（左圖），掀開一看，傷口潰瘍（中及右圖）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲圖2：術後3個月傷口已經完全癒合，血管內超音波顯示，深部髂靜脈有嚴重的壓迫阻塞。（照片提供／蔡承根）

60歲的李先生，5年來一直被右腳的腫脹和緊繃感所困擾。這種不適感逐漸加劇，並伴隨著右臀和右髖部的嚴重痠痛及灼熱感。2年前，為了緩解症狀，他接受了雷射靜脈曲張手術，雖然當時有短暫的改善，但不久後症狀再次惡化。

近來，李先生的右踝內側出現了一個難以癒合的傷口（圖1）。無論如何換藥，傷口總是難以癒合，疼痛更是影響到了他的行走能力。每當他彎曲或伸直腳踝時，刺痛感便無法忽視，使得他不得不依賴止痛藥來緩解疼痛。

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從根本改善血液循環 減少炎症

此外，他的小腿肚皮膚上還出現了許多小結節，伴隨著嚴重的灼熱感，這些症狀使得他白天的疼痛延續到了夜晚，造成嚴重的失眠問題，生活品質大受影響。因而前來尋求解決方案。經過詳細的檢查和評估，我們決定為他進行微創深部靜脈介入手術。這是一個相對微創且高效的治療方式，旨在解決深部靜脈的問題，從根本上改善血液循環，減少炎症和疼痛。

手術後，李先生的康復進展超出預期。僅3個月時間，困擾他多時的傷口完全癒合（圖2），不僅可以自在地行走，甚至可以爬山。

他感到腳部肌肉比以前更放鬆，之前的緊繃感大幅減少，疼痛程度也從重度降至輕度，甚至不再需要依賴止痛藥來控制疼痛。這次手術讓他重獲新生，對未來充滿了希望。

大多數腿部潰瘍，特別是那些出現在踝部並伴有色素沉著的潰瘍，通常是由下肢靜脈血流問題引起的。患有此極端慢性靜脈功能不全情況的患者應該接受血管外科醫師的評估。雖然80-90%的靜脈性腿部潰瘍可以通過保守措施治癒，但它們往往會復發。

保守治療包括：良好的傷口照護、腿部壓迫治療、間歇性抬腿和小腿運動。但許多患者無法或不願忍受壓力襪帶來的壓迫感。為了長期預防復發，可以透過矯正深部靜脈異常來解決源頭問題。

（作者為義大癌治療醫院心臟血管外科醫師）

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