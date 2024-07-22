黑甲症自我檢測 符合多項條件快就醫

▲圖2：縱向黑甲症。（照片提供／楊國材）

文／楊國材

▲圖1：指甲下出血。（照片提供／楊國材）

指甲上出現黑色病灶，統稱為「黑甲症」，受影響的部位從多個指甲同時出現，到只有單一指甲發生都有可能，顏色深淺也是千變萬化。實際上發生黑甲症的原因很多，而惡性黑色素瘤是其中最具生命威脅的一種，根據2021年台灣癌症發生率統計，惡性黑色素瘤約占全部惡性腫瘤發生個案的0.24%。

惡性黑色素瘤會要命

◎「黑甲症」的發生原因：

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●指甲下出血（圖1）：最常發生在大拇趾，主要和趾頭受到外力傷害有關，例如曾受過撞擊或在登山活動、長途健行後發生。這些血塊會隨著指甲或趾甲的生長逐漸往外移動，最後排出。若發生在腳趾甲，因趾甲生長速度較慢的緣故，耗時也會比較長，但只要有緩慢向前移動，就不需要特別擔心。

●指甲感染：最常見的是黴菌感染。

●藥物引起：最常見的是化療藥物引起，其他藥物如奎寧、促腎上腺皮質激素等也會，通常會多個指甲受到侵犯，在停藥後則慢慢消退。

●體內疾病引起：例如內分泌失調、營養失調、鐵質沉積症、高膽紅素血症、紫質症等疾病所導致。

●生理因素：種族（深膚色人種）或懷孕。

●黑色素良性增生：臨床上常看到指甲出現規則的黑色直線條紋（圖2），這是長在指甲的良性痣，又稱為縱向黑甲症。

●黑色素惡性增生：就是惡性黑色素細胞瘤。通常發生於單一指甲。它的特徵是顏色濃淡不一，線條形狀不規則，黑色的部分會擴散到指甲周圍皮膚。

◎ABCDEF自我檢測黑甲症：

●A：age，年齡在50-70歲。

●B：breadth，帶狀黑色的寬度超過3毫米，邊界不規則或模糊。

●C：change，病灶近期突然有快速的增長或形態上的變化。

●D：digit，單一指甲受到侵犯，特別是在拇指、大腳趾和食指的地方。

●E：extension，色素蔓延到指甲周圍。

●F：family，有家族史；親人或本身曾有黑色素細胞瘤的病史。

若以上條件同時多項符合，就應該迅速就醫，醫師再依患者的狀況進行診斷。

（作者為彰化基督教醫院皮膚部主治醫師）

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