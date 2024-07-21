凌晨咳不停 未規律用藥 氣喘復發

▲醫師邱華彥提醒，咳嗽成因相當多樣，若是有合併喘、咳血、體重減輕、發燒不退、免疫不全等狀況，建議盡速就醫。（北榮新竹分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

一名30歲士兵從小就有氣喘，長期拿慢性處方箋，使用吸入型氣管擴張劑及吸入型類固醇來控制，因沒有規則用藥，最近天氣變化大，氣管又受到刺激而開始咳嗽，尤其凌晨常會咳醒，醫生判斷為發炎導致呼吸道收縮而造成喘的狀況。

台北榮總新竹分院胸腔內科主任邱華彥醫師表示， 咳嗽是胸腔科門診常見的疾病，原因包括氣喘、鼻涕倒流、胃食道逆流等。咳嗽實際上是身體的一種保護機制，利用咳嗽去清除呼吸道裡的髒污或是病原體，也可以視為呼吸道受到刺激的警訊。

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鼻涕倒流和胃食道逆流都是因為鼻涕或是胃酸等異物刺激呼吸道上皮導致，上呼吸道感染或是氣喘造成的呼吸道發炎也會引起咳嗽。以上的刺激讓呼吸道上皮藉由C型神經纖維往腦部傳送刺激的訊號，經過處理後往下對肌肉傳出咳嗽的指令。此外，部分藥物如ACEI這類的血壓藥也會導致咳嗽。

邱華彥表示，最近氣候多變，該名士兵因為沒有規則使用吸入劑，又開始咳嗽、喘，只要重新利用吸入型類固醇壓制呼吸道的發炎狀況、利用吸入型氣管擴張劑打開呼吸道，很快咳嗽跟喘就可以獲得控制。

咳嗽成因多樣性 有症狀速就醫

一般來說，咳嗽治療選項包括鎮咳、化痰、利用甘草藥水或蜂蜜水進行局部舒緩等，針對不同的疾病也許還要加上氣管擴張劑，或是使用完全相反的促咳劑等。

邱華彥提醒，有鑑於咳嗽成因的多樣性，若是有合併喘、咳血、體重減輕、發燒不退、免疫不全等狀況，建議盡速就醫才能及早發現致命的肺炎、癌症、未受控制的氣喘等狀況。

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