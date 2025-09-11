醫師懲戒案曝光 醫師公會全聯會籲立法明訂「性侵強制撤照」

台大醫院。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北市衛生局近日公布醫師懲戒委員會結果，台大醫院前住院醫師黃信穎因涉性侵病患遭廢止執照1年，婦產部前主任陳思原則因性騷同事被處停業3個月，事件引發社會高度關注。中華民國醫師公會全國聯合會今（11日）發出聲明，重申對性侵害與性騷擾「零容忍」，並主張針對涉及病患性侵或藉診療之名進行不當接觸者，應明訂強制撤銷執照或至少停業一定年限的規範。

醫師公會全聯會表示，任何醫師如涉及性侵或性騷擾，都是嚴重違反專業倫理與人性尊嚴的行為，全聯會過去已多次公開發表聲明，表達對相關案件高度重視，並呼籲全體醫師自律自省，切勿踐踏病患與同事的信任。

請繼續往下閱讀...

聲明也指出，避免誤解醫師公會「毫無作為」，社會各界應釐清責任歸屬，依現行法制，醫師的懲戒機制由衛生主管機關及醫師懲戒委員會負責，並非由醫師公會直接執行。全聯會強調，雖然無法介入裁決，但始終秉持專業自律精神，持續呼籲醫師守本分、尊重性別平等，不得有任何不當或侵害行為。

全聯會也說，今年9月7日會員代表大會通過最新修正的「醫師倫理規範」，明確將住院醫師或其他相關人員遭遇不當性騷擾的情況納入違反規範的範疇，強化倫理約束力。強調「本會並非袖手旁觀，而是持續透過制度更新，要求全體醫師遵守更嚴格的專業倫理標準。」

為避免類似事件重演，全聯會也提出改革建議：

第一，明訂重大性不端最低處分，涉及病患性侵或藉診療之名的不當接觸，應立法規範強制撤照或不得低於一定年限停業。

第二，訂定懲戒詳細規範，透過詳細明確規定，讓懲處標準一致。

第三，回復執業增加規範，若醫師欲回復執業，必須完成性別平等、醫學倫理、創傷知情等專業訓練，並通過外部稽核。

全聯會最後強調，醫師專業建立於病人信任之上，「勿枉勿縱」是原則，希望懲戒制度既能嚴正懲處失德醫師，也能維護大多數醫師辛勤守護病患健康的專業形象。

相關新聞請見

台大狼醫黃信穎性侵病患廢照 陳思原爆性騷停業3個月

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法