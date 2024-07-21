足底筋膜炎 腳踩地就椎心痛

▲圖1：足部按摩。（照片提供／簡嘉霈）

文／簡嘉霈

▲圖3：針對足底做肌力訓練。（照片提供／簡嘉霈）

很多人都有過一起床踩地，腳底就傳來椎心的刺痛感，再走幾步路，疼痛就減緩了，若再持續長時間行走或久站，疼痛及灼熱感就又一波波襲來。

▲圖2：拉後腳筋。（照片提供／簡嘉霈）

我們的腳底，有1個從腳跟一路延伸到腳趾，如扇形狀的足底筋膜，這是1個強壯富有彈性的結締組織，就像強力彈簧，平時可以維持足弓的穩定，當我們在走路、跑步，腳跟抬離地面時，足底筋膜會受到牽拉，增加彈力，維持穩定，當我們跑步或跳躍著地時，又可當緩衝，吸收一些地面反作用力。

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▲圖4：後小腿肌肉做肌力訓練。（照片提供／簡嘉霈）

如果筋膜上的張力或壓力變化太大，在筋膜中會出現小的撕裂，經過反覆伸拉、撕裂，就會導致足底筋膜受到刺激、發炎腫脹。就是所謂的「足底筋膜炎」。

足底筋膜炎的好發族群為需要久站，以及長時間走路、跑步等足部大量運動的職業，例如︰籃球員、網球員、芭雷舞者等；或是足部結構異常，如高弓足、扁平足等。

體外震波治療 加速組織修復

治療足底筋膜炎，首先要讓足部適度休息，挑選具包覆性和支撐性的鞋子，以及軟硬適中的鞋墊，以減少刺激發炎，然後幫足部按摩（圖1）、拉後腳筋（圖2）幫忙足底筋膜釋壓，另外也可以使用體外震波治療，將能量聚焦打在筋膜發炎或退化部位，藉此加速組織再生、修復。

急性發炎狀況改善後，目標就是要減少復發的機會，可針對足底（圖3）與後小腿肌肉（圖4）做些肌力訓練，增加受傷筋膜的伸展張力的耐受度，與後小腿肌肉的肌肉力量，避免反覆受傷。

（作者為南投基督教醫院物理治療師）

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