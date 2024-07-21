夏季高溫 孕媽咪中暑風險增

▲夏季孕媽咪應儘量待在室內有空調的地方；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／黃本湘）

文／黃本湘

夏天高溫的天氣，很容易中暑，尤其懷孕中孕媽咪體內荷爾蒙（如黃體酮）分泌增加，本身體溫較高，多數孕媽咪也較怕熱，中暑的風險增加，孕媽咪中暑若沒有處理得當，很可能因為脫水導致胎兒缺氧，除了會造成胎兒健康上的後遺症，嚴重者甚至造成胎兒窘迫、胎死腹中的情形發生。

中暑處理不當 恐因脫水導致胎兒缺氧

熱中暑是熱傷害裡最嚴重的類型，是身體因中樞體溫調節失常而無法正常排汗，累積過高熱量，就很可能就會中暑。

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◎中暑的症狀

●異常眩暈、頭痛。

●噁心和嘔吐。

●皮膚乾燥且無汗。

●體溫持續升高（通常超過攝氏39度）。

●呼吸加速、心跳加快。

●意識混亂、昏迷或虛弱。

◎熱中暑急救

●立即降溫：先移至陰涼處有空調的地方，用涼濕毛巾擦拭身體，如額頭、頸部、腋下和腹股溝處。

●補充水分：給孕媽咪喝較涼的水（非冰冷的水），或給予含有電解質的飲料（如運動飲料）以補充流失的水分和鹽分。

●充分休息：讓孕媽咪平躺，將雙腳稍微抬高，以促進血液循環。

●儘速就醫：由於中暑在孕期可能會對母嬰健康造成較大風險，有時孕媽咪也無法判斷自己的情形，會建議就醫諮詢，醫生可以提供專業的治療與建議。

◎預防熱中暑可以這樣做

●不要在太陽強烈正中午至下午3點這段時間外出。

●穿著淺色系輕便、透氣、寬鬆的衣物。

●外出的防曬措施要充足。

●夏季出遠門，孕媽咪最好有人陪伴。

●水分攝取需保持充足，隨時能加強補充。

●在高溫天氣下，最好能待在有空調的室內環境中，減少外出。

長時間在高溫下，很容易會有脫水的風險，孕媽咪一旦缺少足夠的水分，血容量就會跟著下降，因而導致體內分泌催產素，促使子宮收縮，可能引發早產、造成危險。

炎熱的夏季，孕媽咪出門，一定要加強防護，如果有任何疑問或不適，應及時向醫師諮詢。

（作者為育禾婦幼中心婦產科醫師）

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