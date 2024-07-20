健檢膽固醇值總是紅字？中醫教排濕清血管

▲看到抽血檢查報告滿江紅，健康亮紅燈令人驚嚇；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲淨脂茶藥材：何首烏、山楂、絞股藍、決明子。（照片提供／邱伯恩）

48歲的蔡小姐近1年來，幾次血液檢查報告的低密度膽固醇數值都是紅字。同事一直提醒她，低密度脂蛋白膽固醇過高會增加心臟病和中風的風險，令她非常擔心。

膽固醇其實是1種蠟狀的脂肪狀物質，由肝臟產出，對於製造細胞膜、荷爾蒙等非常重要，身體需要適量的膽固醇才能保持健康運作。但是除了身體自行產生的膽固醇外，外界食物的攝取也會增加體內膽固醇含量，例如肉類、乳製品等。膽固醇另外也透過稱為「脂蛋白」的蛋白質在血液中傳播。2種類型的脂蛋白將膽固醇攜帶到全身，也就是我們熟悉的LDL與HDL。

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低密度膽固醇過高 心血管病風險增

LDL（低密度脂蛋白）膽固醇，也稱為「壞」膽固醇，構成了人體膽固醇的大部分。低密度脂蛋白膽固醇過高會增加心臟病和中風的風險。

HDL（高密度脂蛋白）膽固醇，也稱為「好」膽固醇，吸收血液中的膽固醇並將其帶回肝臟。然後肝臟將其從體內排出。高密度脂蛋白膽固醇高可以降低心臟病和中風的風險。

另外還有1項血液中的脂肪，就是三酸甘油酯。三酸甘油酯也經常透過與低高密度脂蛋白膽固醇相結合，從而增加心血管疾病發作和中風的風險。

中藥淨脂茶 去痰濕養脾虛

根據傳統中醫理論，造成高膽固醇症的可能病因，主要來自脾虛與痰濕氣滯，脾負責食物中營養物質的攝取與轉化，當飲食習慣不規律，過多食用油炸、油膩食物都會降低脾的功能。當脾的運化能力下降，就會導致濕氣累積。而由於現代人多屬久坐的工作形式，下班又缺乏運動，攝取的卡路里比消耗的卡路里多很多，因此多餘的熱量會以脂肪（痰濕）的形式儲存在體內，這些都會影響體內的氣血運行，導致痰濕進一步積聚在體內。

對於高膽固醇症的病人，中醫除了辨證論治之外，也會建議平時喝淨脂茶，用何首烏1.5錢、山楂1.5錢、絞股藍1錢、決明子1.5錢、沸水300c.c.浸泡10分鐘後即可飲用，1週2-3回，有利去痰濕、養脾虛，改善高膽固醇症狀。

當然，還要配合定期抽血檢查追蹤膽固醇指數變化；改變飲食和生活方式、多運動；嚴格控制體重等3大關鍵，膽固醇數據不再出現紅字，也是指日可待。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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