微創手術搶救顱底骨壞死 鼻咽癌友重生

▲劉時安（右）和施凱翔2位醫師說明李老師（右2）顱底放射性骨壞死，合併高位頸椎脫位壓迫腦幹，接受治療後，恢復良好。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲施凱翔醫師指出李老師的病變位置（箭頭處）。（記者蔡淑媛攝）

38歲李老師因鼻咽癌復發，歷經第2次放射線療程，1年後出現頭痛、四肢麻木無力，得坐輪椅代步。檢查發現為顱底放射性骨壞死，並造成高位頸椎脫位壓迫腦幹，危及生命，接受鼻內視鏡微創手術清除壞死組織及頸椎融合手術，後續接受語言復健治療，下學期可重回學校教書。

38歲老師語言復健 將返校教書

台中榮總耳鼻喉科醫師施凱翔指出，鼻咽癌是1種常見的頭頸部腫瘤，主要治療為放射線治療且效果顯著，但可能引發嚴重併發症，其中之一就是放射性骨壞死，由於骨組織因輻射影響出現壞死，並伴隨感染、發炎、潰瘍及出血等現象，最常見出現在顱底、頸椎與下頜骨，若發炎延伸至腦部或高位頸椎脫位壓迫腦幹，會危及生命。

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施凱翔表示，顱底放射性骨壞死的發生率約為2%，通常在放射線治療後3個月至10年內出現，平均時間約為2年，亦有超過10年的病例。

施凱翔說，李老師2年多前因顱底放射性骨壞死轉到中榮就醫時，顱底骨與頸椎接合處部分壞死，並造成第2節頸椎滑脫、壓迫神經，讓她頭痛欲裂、四肢無力，耳鼻喉科與神經外科跨科合作，進行鼻內視鏡微創手術，清除顱底及頸椎壞死組織，以鼻子、口咽黏膜修補，並施行頸椎減壓及固定手術。術後住院1個月觀察及復健，出院後持續語言復健治療，今年9月新學期將回校教書。

台中榮總耳鼻喉頭頸部主任劉時安指出，鼻咽癌是台灣頭頸癌中，除了口腔癌之外，發生第2多的癌症，每年新增約1500名患者，致病原因包括：吸菸、EB病毒感染等，早期無明顯症狀，等到中晚期會有流鼻血、耳悶塞感、約有8成患者會出現頸部腫塊，治療以放療為主，治癒率可達8、9成。

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