眼睛也要防曬 豔陽恐致白內障提早報到

▲醫師提醒，從事戶外活動，要記得護眼；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

小豪（化名）熱愛戶外運動，尤其在夏天爬高山和衝浪，也總是不忘在皮膚上把防曬乳擦好擦滿，但1次百岳登頂回程下坡時，突然之間「眼前一片黑」，一個踉蹌差點跌落碎石陡坡，下山後趕緊到眼科檢查，經診斷發現罹患「光害性角膜炎」，原來是紫外線嚴重傷害眼角膜，醫師提醒眼睛也要防曬，否則白內障恐提早報到。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛表示，白內障主要成因為老化，是長者視力不良最大威脅，但隨著國人長期依賴3C，造成用眼過度，並暴露於紫外線，導致患者逐漸年輕化。

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紫外線曝曬

登山客罹「光害性角膜炎」

許粹剛提到，戶外運動風行，但每年夏季溫度屢創新高，眼睛受紫外線傷害的人增多，近年不少中壯年來開白內障手術，且比例變高。根據世界衛生組織統計，全球每年約2000萬例白內障手術，其中500萬例與紫外線暴露有關。

許粹剛指出，長時間的紫外線曝曬，光線會透過水晶體及視網膜中心的黃斑部來吸收，眼睛的晶狀體和角膜受到損害，未採取適當防護措施，久了將導致白內障。

許粹剛也提到，高度近視、眼睛受傷過、曾接受近視雷射手術、有糖尿病等，也容易提早出現白內障。其中，高度近視族群由於眼軸過度拉長，造成眼球內代謝變差，天然水晶體容易發生混濁，因此較一般人更容易發生白內障。

許粹剛指出，白內障主要症狀為視力模糊，若已出現上下樓梯行走困難，或開車時視線不清晰，影響日常生活安全，建議盡快就醫檢查，目前健保給付矯正後視力低於0.5者進行白內障手術。

許粹剛說明，現行白內障手術方式，多採用超音波水晶體乳化囊外摘除術合併人工水晶體植入術，將原本混濁的水晶體以超音波乳化儀在小切口下進行摘除，並置換1個人工水晶體進入眼球，另可搭配飛秒雷射輔助切割水晶體儀器，增加手術精準度及安全性，但健保無給付，需自費。

許粹剛提醒護眼4招，包含出門戴墨鏡、遮陽帽，有效減少紫外線對眼睛的傷害；禁菸降低水晶體核硬化和白內障風險；定期到眼科檢查，若有白內障問題可及早發現及治療；控制代謝症候群，避免糖尿病使白內障提早發生，加深嚴重度。

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