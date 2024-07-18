當心雜物成眼睛健康小偷：床頭淨空 護眼高枕無憂

▲萬一眼睛意外受傷，眼科醫師都可以透過儀器處理治療，將傷害降到最低；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林純如）

文／林純如

▲眼睛是靈魂之窗，有任何外傷都要就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林純如）

●案例1：20歲男大生「阿明」（化名）睡前習慣躺著將手機舉到眼睛上方瀏覽，結果不小心手滑，手機直接下墜打中眼球，隔天早上就出現飛蚊在眼前飄。但他硬撐1個多月，直到周邊視野受限後，才就醫。檢查結果竟然是視網膜剝離（圖1），幸好手術治療後網膜復位，讓他再也不敢睡前躺著滑手機了。

▲圖2：2瓶藥水在燈光昏暗下，摸起來幾乎一樣，若同時擺在床頭，恐大幅增加誤用風險。 （照片提供／林純如）

●案例2：楊媽媽平常在家喜歡種植仙人掌及多肉植物，甚至在床頭邊也擺了幾盆裝飾，結果睡覺前，她雙手往後一揮，竟打翻一株仙人掌，幾根小刺就順勢刺中角膜，所幸沒有刺穿眼球正中心。經就醫採取局部麻醉後，在顯微鏡下，拔出尖刺，並給予抗生素治療，後續沒有造成嚴重感染。

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▲圖1：眼睛遭手機鈍擊後 造成上方「視網膜剝離」。（照片提供／林純如）

類似阿明與楊媽媽的案例其實不勝枚舉，包括有些民眾習慣將各科藥瓶放在床頭櫃或者床邊桌上，覺得這樣要點藥時很方便。殊不知有人曾將治療口腔黏膜潰瘍的藥物當作眼藥水（圖2），點完後痛得哇哇大叫，趕緊就醫處理。

眼睛受傷應即就醫 避免失明危機

有民眾喜歡在床上享受美食，吃完之後就躺下呼呼大睡，忽略放在床邊的食物殘渣可能會吸引昆蟲覓食。例如蟑螂可能會遺留糞便等排泄物，容易誘發過敏性鼻炎、結膜炎、皮膚癢等；此外，棲息在住家附近的隱翅蟲，萬一爬到臉上，民眾睡夢中迷迷糊糊，一旦動手拍打，蟲體內毒液會噴濺出來，也會導致皮膚沾染處出現紅腫刺痛的不適感，噴到眼部，也會造成過敏性眼瞼炎等問題。

另外貓狗的細毛也是平時難以察覺的「元凶」，曾經有民眾因為一直流眼淚，加上眼睛癢到整天都揉個不停，檢查後發現原來是一根貓毛卡在上眼瞼窟窿內，翻開眼瞼夾出後狀況大幅好轉，擺脫「紅眼」困擾。

提醒民眾，眼睛十分脆弱，尤其是內部視網膜一旦因為鈍擊，可能出現裂傷，玻璃體腔的液體就會經由破孔，逐漸流到視網膜下方，進而造成「視網膜剝離」；在視網膜剝離初期，可能只有飛蚊症狀，若沒有盡快治療，剝離的視網膜會向視線中心鼓起，會逐漸像窗簾遮住周邊，導致視野缺損，若置之不理，黑影會逐漸擴大，甚至引發失明危機。

因此最好不要躺著將手機舉到眼睛上方觀看，臥室環境也要維持清潔，尤其床頭位置更應該「淨空」，避免擺設雜物或非眼科藥物，以免誤傷或誤用；萬一真的不慎發生意外，也應該盡快就醫檢查治療，以免小病拖成大病，讓靈魂之窗蒙上陰影。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任、亞洲大學視光系教授）

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