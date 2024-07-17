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AI技術應用 揪早期失智症

2024/07/17 05:30

▲黃立楷醫師利用科技監測數位生物指標，在失智症狀出現前就及早介入，超前部屬治療失智症。（雙和醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

台灣65歲以上年長者失智症盛行率達7.99％，推估目前失智症總人口數超過35萬人，隨著超高齡社會到來，失智症人數逐年攀升。雙和醫院失智症中心主任黃立楷表示，透過AI技術、大數據應用與台灣ICT產業協助，運用穿戴裝置與數位科技可以更早發現失智症、及早治療。

黃立楷表示，失智症總是來的悄無聲息，出現明顯症狀時，往往已進入不可逆階段，只能依靠藥物或其他治療方式延緩腦部功能退化，發病後對於照顧者造成沉重壓力。

台北醫學大學研究發現，藉由每個人生活行為訂定指標，例如步態速度、步幅長度、語調、眼動的不穩定注視次數或注視特定區域次數等細小行為與指標改變，搭配頸動脈超音波與腦部造影AI分析，有助於判斷民眾是否進入極早期失智症，進而讓治療處置及早介入，以預防或逆轉失智症。

黃立楷指出，透過AI技術、大數據應用，以及台灣ICT產業協助，數位科技或穿戴裝置可以密集監測數位生物指標，使失智症更早被發現、及時治療。

雙和醫院失智症中心為神經科與精神科共同合作，設置「失智症專責病房」和老年、失智整合門診，也進行預防極早期失智症等相關研究，除了提供藥物治療，也著重非藥物介入，例如職能復健、懷舊治療、音樂與運動治療、家屬照護技巧訓練等服務，希望延緩病程，改善精神症狀，也加強病患日常生活獨立性，提高生活品質。

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