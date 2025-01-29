長庚養生文化村走春好選擇 醫：常健走防心梗

長庚養生文化村園區內植物生態豐富，農曆春節前後可望看到櫻花盛開美景。（資料照，記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕位於桃園市龜山區的「長庚養生文化村」，園區內鋪設兩條休閒步道，每年1、2月間梅花與櫻花綻放，是健走兼賞花、農曆春節闔家走春的最佳去處之一，林口長庚紀念醫院家醫部醫師林彥安提醒，規律的身體活動可以降低28%心肌梗塞發生機率，民眾常常健走並養成習慣，能達到持續有氧運動的健身效果。

長庚養生文化村園區內植物生態豐富，除1、2月間的梅花與櫻花綻放外，還有12月間落羽松轉紅、3月間杜鵑飄香、5月間油桐花開如雪等，四季都能欣賞不同景色；園區內鋪設了福氣、養生休閒步道，總長超過1400公尺，沿線坡度平緩，每隔一段距離就設置座椅、洗手間，一家人出遊健走，就算有老有小，也能輕鬆愜意。

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長庚養生文化村園區內鋪設步道坡度平緩，是喜愛健走民眾走春的好選擇。（資料照，林口長庚提供）

林彥安說，健走可以做為適當的有氧運動類型，優點是低成本、不受限場地，也能以少量多次的方式，逐次累積運動時數；健走強度達到有點喘、有點累的中強度，才有運動效果，若能維持每週150分鐘以上有氧或肌力運動，並打斷久坐習慣，研究顯示，可降低28%心肌梗塞發生機率。

林彥安表示，心血管疾病已正式稱為「動脈粥狀硬化性心血管疾病」，共通病理變化為動脈粥狀硬化，因發生在不同部位的血管而有不同的疾病名稱，例如冠狀動脈疾病、腦血管疾病、主動脈疾病等；相關疾病的急性症狀，分別有心肌梗塞或中風、大動脈剝離、肢體動脈血栓等，民眾一旦發生無法緩解的急性胸痛，或急性的不對稱性無力麻木、臉歪嘴斜或口齒不清等，都應立即就醫。

林彥安醫師（左）提醒，民眾常常健走並養成習慣，能達到持續有氧運動的健身效果。 （記者周敏鴻攝）

「心血管疾病的預防有8大要點：戒菸、減重、限酒、飲食、運動、血壓、血糖、血脂。」林彥安強調，戒菸可減少29%全因死亡率、身體質量指數BMI≧27的肥胖民眾應減重3到5%、避免重度飲酒；飲食部分，應避免精緻加工食物與過多的糖、油、鹽攝取，應以全榖雜糧類為主食，以低加工、低脂肪的豆魚蛋肉類為蛋白質來源，每天至少3份蔬菜與2份水果。

長庚養生文化村園區內植物生態豐富，農曆春節前後可望看到梅花盛開美景。（資料照，記者周敏鴻攝）

林彥安醫師（左）提醒，民眾常常健走並養成習慣，能達到持續有氧運動的健身效果。 （記者周敏鴻攝）

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