健康網》護心防跌過好年 國健署提醒4大健康守則

國健署提醒，近期氣溫變化大，特別是高血壓、高血脂、高血糖等「三高」族群，以及心血管疾病患者，需格外注意保暖與安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節將至，許多民眾計畫走春踏青，迎接新年好運。然而，國民健康署提醒，近期氣溫變化大，特別是高血壓、高血脂、高血糖等「三高」族群，以及心血管疾病患者，需格外注意保暖與安全，確保健康過好年。國健署於臉書專頁發文，提供「護心防跌4大妙招」，包含拒菸酒、規律運動、預防跌倒、掌握三高，呼籲民眾養成健康習慣，降低疾病風險。

4大健康守則 幫助迎接健康新年

1.拒菸節酒，降低身體負擔：戒菸有助於降低心血管疾病風險，而飲酒則會增加身體負擔。國健署建議，民眾可用茶水代替酒精飲料，減少對身體的傷害，讓春節更健康。

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2.規律運動，注意運動時機：每週累積150分鐘的中度身體活動，如快走、騎腳踏車或跳舞，有助於維持心血管健康。然而，氣溫驟降時應避免在溫差過大的時段運動，以免造成血壓劇烈變化，影響身體健康。

3.預防跌倒，穿著合適衣物與鞋款：春節期間，許多人會外出走春或旅行，需留意路面狀況，尤其是濕滑地面或坡道。建議選擇合身衣物，避免過長或寬鬆影響行動，並穿著防滑、合腳的鞋子。此外，對於行動不便的長者，可攜帶合適的枴杖或助行器，以確保行走安全。

4.掌握三高，牢記「722口訣」：國健署強調，民眾應養成定期量血壓的習慣，並記住「722口訣」：每天早、晚各量兩次，取平均值，正常血壓應維持在120/80 mmHg以下。此外，透過「三低一高」飲食原則——低油、低鹽、低糖、高纖維，有助於穩定血壓、血糖與血脂。

新年是健康新開始的好時機，國健署呼籲民眾從日常生活做起，落實健康守則，確保自己與家人平安健康，共同迎接新的一年。

國健署強調，民眾應養成定期量血壓的習慣，並記住「722口訣」；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

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