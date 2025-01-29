自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》護心防跌過好年 國健署提醒4大健康守則

2025/01/29 14:05

國健署提醒，近期氣溫變化大，特別是高血壓、高血脂、高血糖等「三高」族群，以及心血管疾病患者，需格外注意保暖與安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，近期氣溫變化大，特別是高血壓、高血脂、高血糖等「三高」族群，以及心血管疾病患者，需格外注意保暖與安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節將至，許多民眾計畫走春踏青，迎接新年好運。然而，國民健康署提醒，近期氣溫變化大，特別是高血壓、高血脂、高血糖等「三高」族群，以及心血管疾病患者，需格外注意保暖與安全，確保健康過好年。國健署於臉書專頁發文，提供「護心防跌4大妙招」，包含拒菸酒、規律運動、預防跌倒、掌握三高，呼籲民眾養成健康習慣，降低疾病風險。

4大健康守則 幫助迎接健康新年

1.拒菸節酒，降低身體負擔：戒菸有助於降低心血管疾病風險，而飲酒則會增加身體負擔。國健署建議，民眾可用茶水代替酒精飲料，減少對身體的傷害，讓春節更健康。

2.規律運動，注意運動時機：每週累積150分鐘的中度身體活動，如快走、騎腳踏車或跳舞，有助於維持心血管健康。然而，氣溫驟降時應避免在溫差過大的時段運動，以免造成血壓劇烈變化，影響身體健康。

3.預防跌倒，穿著合適衣物與鞋款：春節期間，許多人會外出走春或旅行，需留意路面狀況，尤其是濕滑地面或坡道。建議選擇合身衣物，避免過長或寬鬆影響行動，並穿著防滑、合腳的鞋子。此外，對於行動不便的長者，可攜帶合適的枴杖或助行器，以確保行走安全。

4.掌握三高，牢記「722口訣」：國健署強調，民眾應養成定期量血壓的習慣，並記住「722口訣」：每天早、晚各量兩次，取平均值，正常血壓應維持在120/80 mmHg以下。此外，透過「三低一高」飲食原則——低油、低鹽、低糖、高纖維，有助於穩定血壓、血糖與血脂。

新年是健康新開始的好時機，國健署呼籲民眾從日常生活做起，落實健康守則，確保自己與家人平安健康，共同迎接新的一年。

國健署強調，民眾應養成定期量血壓的習慣，並記住「722口訣」；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

國健署強調，民眾應養成定期量血壓的習慣，並記住「722口訣」；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中