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健康 > 杏林動態

除夕夜部桃送「蘋果」 祝福住院病患安康

2025/01/28 15:37

部立桃園醫院仍有400人住院無法回家圍爐，院長楊南屏分送蘋果。（部立桃園醫院提供）

部立桃園醫院仍有400人住院無法回家圍爐，院長楊南屏分送蘋果。（部立桃園醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是除夕夜，部立桃園醫院仍有400人住院無法回家圍爐，院長楊南屏在社工室主任余偌圲等人員陪同下至各病房分送蘋果，希望病人們早日康復出院；楊南屏表示，希望藉由這個小小的舉動，讓病人和家屬感受醫院關懷，祈求大家平安健康。

余偌圲表示，桃園醫院除夕送「蘋」安活動已成醫院的傳統，藉由這樣方式，傳遞醫院對病人的關懷與祝福，讓每位住院病人感受到醫護人員的溫情與愛心。

有的病患家屬感動哽咽，但也有家屬擔心醫師都放假了，緊急狀況處理不來；家屬表示，春節期間清一色只看到護理師送藥、換藥等，看不到主治醫師，很多重要醫療處置都要等到春節假期結束，上班後看醫師的決定。

院方則強調，絕對的足夠的醫療人力，事實上，除照顧住院病患，部桃從除夕到初三開設春節特別門診，醫療人力絕對沒有問題。

部立桃園醫院仍有400人住院無法回家圍爐，院長楊南屏分送蘋果。（部立桃園醫院提供）

部立桃園醫院仍有400人住院無法回家圍爐，院長楊南屏分送蘋果。（部立桃園醫院提供）

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