春節期間大吃大喝不利健康 營養師建議避開地雷食物：佛跳牆上榜

春節期間，很多人會大吃大喝；國立陽明交通大學附設醫院營養師建議慢性病患者避開「地雷食物」。（陽明交大附醫提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕春節期間，很多人會大吃大喝，年後常出現體重增加或血糖、血壓不穩定情況。國立陽明交通大學附設醫院營養師提醒，豐盛年菜雖然美味，但對於糖尿病、高血壓及慢性腎臟病等慢性病患者來說，暗藏健康風險。營養師特別整理出年節飲食「地雷食物」及健康建議。

陽明交通大學附設醫院提到5大類的「地雷食物」，佛跳牆內含油炸芋頭、排骨與鳥蛋，具有高含量的鉀、磷，建議慢性腎臟病友減少喝湯，以免加重腎臟負擔；蹄膀封筍是高脂肪肉類，搭配筍絲為醃製品，容易過量攝取油脂及鹽份，高血壓與腎臟病友應限量攝取。

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另，臘味米糕與油飯，糖尿病友需控制份量，腎臟病與高血壓病友則應選擇白飯取代；點心與零食例如八寶芋泥、蘿蔔糕與年糕，糖類含量高，對血糖控制不利；花生糖與堅果酥含糖霜，建議改為無調味堅果；花生及堅果、開心果、瓜子為高磷食物，腎臟病友不建議食用。

加工食品例如果乾、蜜餞是高鹽分與高鉀；肉乾與魷魚絲高鹽，這些加工食品對血壓與腎臟控制均不利，應儘量避免。

陽明交大醫院營養師提醒，過年期間，慢性病患者應遵循「少油、少鹽、少糖、多纖維」的健康飲食原則，並以新鮮天然的食材為主，適當的飲食調整不僅有助於有效控管病情，還能讓患者在春節期間無負擔地與家人共享美食與團圓的歡樂，掌握正確飲食技巧，才能迎接健康安心的新年。

春節期間，很多人會大吃大喝；國立陽明交通大學附設醫院營養師建議慢性病患者避開「地雷食物」。（陽明交大附醫提供）

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