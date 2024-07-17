運動喘、冒冷汗 就醫發現肺栓塞

▲黃竣聖醫師表示，心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，可同時檢查心臟周邊如肺臟組織等。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，出現肺栓塞影像。（豐原醫院提供）

台中市60歲張姓男醫師，運動時發現有點喘不過氣且冒冷汗，趕緊到衛福部豐原醫院保康中心進行心臟冠狀動脈電腦斷層檢查後，確認為肺栓塞急症，立即安排其住院，進行肺動脈心導管治療，化解危機，平安出院。

肺動脈心導管治療 解危機

豐原醫院心臟科醫師林子翔表示，肺栓塞是一種由血栓導致的急性疾病，對生命構成嚴重威脅，未必容易察覺，直至開始嚴重時，病徵才會陸續浮現，常見徵狀包括呼吸不順暢、咳嗽、氣喘及胸口感到痛楚等，建議民眾如有相關症狀需尋求專業醫師診治，避免遺憾。

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院方表示，張男是一名醫師，因長期坐診，導致下肢栓塞，下肢血栓行至肺部，才引發急性肺栓塞；血栓形成的風險因子，包括罹患癌症或某些遺傳疾病，另臥床過久、吸菸、中風、使用激素替代療法、懷孕、肥胖、曾接受過某些手術等也都可能導致血栓。

豐原醫院表示，心臟冠狀動脈電腦斷層檢查是一種非侵入性、安全性高的檢查，透過連續快速與心電圖同步的攝影，了解冠狀動脈的鈣化沉積或動脈硬化斑塊，進而評估整條的血管阻塞情形，具有同時檢查心臟周邊如肺臟組織等優點，達到早期診斷心臟病變的目的。

豐原醫院放射科醫師黃竣聖指出，高階影像檢查可及早發現潛在的健康危機，慢性病族群更應定期進行全面性健康評估檢查，因每次健康檢查都是早期發現疾病、早期治療的寶貴機會。

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