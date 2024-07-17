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猛嗑西瓜消暑 糖友血糖爆表

2024/07/17 05:30

▲王子源醫師提醒，糖友的血糖控制很重要，水果選擇應以低GI水果為主。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲吃西瓜消暑，留意高GI值影響血糖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

68歲洪姓婦人罹患糖尿病15年，但血糖控制得宜，不過近日回診時卻發現飯前血糖及糖化血色素都飆高，詢問後得知原來是正值炎炎夏日，每天都吃好幾片西瓜消暑，結果導致血糖爆表，所幸經衛教及控制飲食後，糖化血色素逐漸降到6.6%正常值，醫師也提醒，糖友吃水果應適量，並選擇低「升糖指數」（GI）的水果。

▲水果「升糖指數」（GI）小檔案。（資料來源：亞大醫院王子源醫師；整理：記者陳建志）

亞大醫院新陳代謝科醫師王子源表示，這位患者服用兩種抗糖尿病藥物治療，糖化血色素都控制在6.5-7.0%間，但近日回診卻發現空腹血糖飆高到314mg/dl（成人糖尿病空腹血糖治療目標80-130），糖化血色素更高達10.2%，詢問後才知道，原來是天氣太熱，每天都吃好幾片西瓜，持續1個多月。

經建議改吃低「升糖指數」（GI）的水果，並規定一天至多2份水果，並調整糖尿病藥物，3個月後糖化血色素順利降至6.6%。

王子源強調，糖尿病治療三大要素為飲食控制、運動及藥物，藥物治療最有效，但並非只靠藥物就可以讓血糖達標，適當飲食及運動也是必要的，尤其均衡攝取各類食物、定時定量、多吃高纖維食物，例如蔬菜、糙米、麥片等，減少進食高脂肪的食物，例如肥肉、油炸食物、全脂奶、蛋糕、椰漿，尤其要避免進食高糖分的食物、水果及含糖飲料。

應選低GI水果 日限2份

王子源指出，水果富含膳食纖維和維生素，是身體所需要的，但糖友必須掌握適量原則，每天水果攝取量不超過2份，1份水果約等於1個女生拳頭大小或切成碗裝8分滿，最好分為2餐吃，每餐各吃1份，時間則最好在2餐間或飯後1-2小時，其次則是應該選擇攝取一些低GI值的水果，才能避免血糖急速上升。

他也呼籲，糖友務必遵照醫囑按時服藥，飲食控制及定期運動，水果的選擇則應以低GI水果為主，且每天不超過2份，才能吃得健康又安心。

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