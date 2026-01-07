健康網》防寒保暖有5大口訣 醫：失溫就像是向死神招手

寒流抵台了，家庭醫科醫師姜封豪綜合科學與中醫觀點，整理「寒冬保暖策略5大口訣」─快、厚、乾、隔、動。（記者羅沛德攝）

〔健康頻道／綜合報導〕低氣溫會促使血管快速收縮、血壓升高、心律不穩，千萬別讓自己失溫。家庭醫科醫師姜封豪綜合科學與中醫觀點，整理「寒冬保暖策略5大口訣」─快、厚、乾、隔、動。

姜封豪在「上醫預防醫學發展協會」衛教資料表示，日本與歐美的防寒指引都強調一個核心：保住熱，比製造熱更關鍵。以下5大口訣，是從科學證據與災難演練中共同萃取的實用方法：

●快：感到冷時要迅速增加保暖、避免溫度持續流失。濕冷環境中，核心體溫會以「分鐘」為單位下降。一覺得冷，就要立刻加衣、喝熱飲、進入室內，不要等待。

●厚：穿衣分三層：吸濕層→保暖層→防風層。厚不是堆衣服，而是分層鎖熱。最內層要吸汗、中層抓絨保溫、外層防風擋雨。

●乾：濕衣服、潮濕地面，是失溫的加速器。濕氣會讓散熱速度增加20%以上。外套一濕就換；鞋襪潮濕就立刻脫；洗澡後別讓頭髮濕著吹風。

●隔：隔絕冷地板、隔開冷空氣、隔住對流。這也是日本防災演練最強調的部分：紙箱床能降低 40-60％的導熱。在家也一樣，鋪毯子、泡腳、穿拖鞋，都是阻隔寒性的方式。

●動：輕微活動會提高代謝、提升核心溫度。不用激烈運動，反而會讓汗水降低保暖效果。輕走、活動肩頸、踩踩地板，都能提升微循環，有助維持核心溫度。

