健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流發威 男大生猝逝！醫談成因與預防

2026/01/07 16:20

今（7）日發生年僅20多歲的大學生在教室內倒地的意外，死因初判為心因性猝死。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

今（7）日發生年僅20多歲的大學生在教室內倒地的意外，死因初判為心因性猝死。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕強烈寒流發威，桃園市某大學發生年僅21歲男大生倒地的意外；而他在送醫後不治，令人惋惜之餘，也使人驚覺：應當是很健康的青年，也會發生心因性猝死。

據報導，桃園一名年僅21歲男大生，於5日上午10點在教室內倒下，雖立刻進行CPR，後由消防局救護人員接受並送往中壢天晟醫院急救，仍回天乏術。據了解，該生沒有相關病史，相驗後研判為心因性猝死，是否與低溫有關，須調查釐清。

宇平診所心臟內科醫師劉中平接受訪問時，說明4項可能的病發原因：

血管收縮：溫度下降造成血管收縮，心臟要打出血液來的阻力大增。

血管變得濃稠：劉中平比喻，血液其實與「燒仙草」相似，「仙草熱的時候是液態、冰的時候是固態。」當血液變得濃稠時，容易發生意外。

交感神經興奮：低溫容易刺激交感神經過於興奮，心臟疾病的發作率提高。

其他：很多人可能有沒被診斷出來的先天性疾病，例如肥厚性心肌炎與先天性心律不整等。同時近期流感疫情上升，部分人在吃過藥物後會感覺心悸；或是發燒造成脫水等症狀。

最後想要預防，劉中平強調應多加補充水分，同時減少飲用咖啡、茶等對交感神經刺激性較高的飲料。另外也須注意保暖，「不要仗著自己年輕力壯，只穿短袖出外亂跑。」同時若在吃過感冒藥後感覺心悸等異常，需與醫師討論。

