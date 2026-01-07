54歲男心衰竭搶救51分鐘鬼門關救回 中西醫治療改善。

倪先生（左2）透過心衰竭團隊中西醫治療，找回生活品質。（圖由彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕現年62歲的倪姓民眾，8年前因急性心肌梗塞導致心跳驟停，當時歷經長達51分鐘搶救，並使用葉克膜才從鬼門關前被拉回。此後多年反覆進出醫院、收過多張病危通知書，一度被判定為重度心衰竭高風險個案，經接受心房顫動電燒手術穩定心律，急性風險解除，再以中醫藥調理，逐漸提升體力、改善疲勞與呼吸困難，協助其在長期治療中維持較佳生活狀態。

「如果不是那51分鐘的心肺復甦術，今天我就無法站在這裡分享人生。」倪姓民眾今天（7日）在彰化基督教醫院記者會指出，儘管當時他被搶救回來，但2021年又因心衰竭急性惡化送醫搶救，雖然接受心房顫動電燒手術穩定心律，但仍長期受睡眠中斷、活動與上樓梯易喘等問題困擾，生活品質明顯受限，後來他決定導入中醫師團隊加入共同照護。

請繼續往下閱讀...

心臟科主任廖英傑說，彰基提供藥物與非藥物治療，並安排心臟電燒、心律調控器及相關植入式治療，為病人量身打造完整照護。（圖由彰基提供）

彰基心臟科主任廖英傑表示，心衰竭患者常出現咳嗽、容易喘、疲勞與體力下降、食慾不佳、便秘及夜間呼吸困難，睡覺時常需坐起來才能順利呼吸，部分患者亦可能出現全身或手腳水腫。這些症狀多與心臟無法有效供應全身血液及體液滯留有關。

心衰竭團隊負責人陳韋傑指出，倪姓民眾2021年心臟功能一度降至心臟射出分率19%屬重度心衰竭，接受心房顫動電燒手術穩定心律後急性風險解除，後續導入中醫師團隊，接受為期3個月的中醫藥調理，1個月後睡眠品質提升與食慾增加，體重也增加2公斤。完成療程後，於心臟超音波檢查中，心臟射出分率維持在40%左右。中西醫合作治療發揮實質幫助，為病患帶來改善與希望。

倪先生接受彰基中西醫治療3個月後，睡眠與食慾明顯改善，心臟超音波檢查也有正向的治療成效。（圖由彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法