自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

寒流來襲台南血庫告急 太子慈善協會10日緊急號召捐血

2026/01/07 15:13

天氣寒冷，台南鬧血荒，南市太子慈善協會將於本月10日舉辦捐血活動，希望各界踴躍挽袖捐血。（記者蔡文居攝）

天氣寒冷，台南鬧血荒，南市太子慈善協會將於本月10日舉辦捐血活動，希望各界踴躍挽袖捐血。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕這幾天因天氣太寒冷，捐血量驟降，台灣各地血庫都呈現血荒的情況，台南市也嚴重缺血。台南市太子慈善協會特別於本月10日（週日）舉辦捐血活動，希望各界人士踴躍挽起衣袖，用實際行動來紓緩血荒的危機，讓社會充滿愛與關懷。

台南捐血站企劃課長陳伊純表示，台南地區近來天氣變冷，週六、週日通常是捐血的熱門時段，但上個星期因為太寒冷，捐血量僅有3成。這幾天的氣候更冷，捐血站同仁都很緊張，擔心未來供血可能發生困難，感謝南市太子慈善協會此時舉辦捐血活動。

南區興南壇自從2017年開始，在奉祀神明太子爺的每年壽誕都固定舉辦捐血活動，這次聽到血庫缺血情況加重的訊息，結合太子慈善協會特地加辦一場捐血活動。

興南壇太子爺共修會董事長李耀恭說，捐血和捐款同樣都是行善，對社會產生微薄的貢獻，該會將堅持下去。太子慈善協會理事長許綾甄表示，她是護理師出身，深刻知道捐血的重要性，自己捐血持續30年，這次是她第100次捐血，將登記第一位捐血，希望能鼓勵更多捐血者來共襄盛舉。

南市議員林美燕說，捐血活動於10日舉行，距今僅有3天，相當緊迫，希望大家踴躍挽袖捐血。捐血活動從上午9時起至下午5時，捐血地點在南區永成路三段177巷29號興南壇。捐血250西西贈3公斤花蓮米一包；前100名捐血500西西贈全聯禮券5張，現場並搭配提供按摩、義剪，服務捐血者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中