健康 > 杏林動態

超高齡社會來臨 苗縣社區關懷據點供餐補助加碼至每月7000元

2026/01/07 15:11

縣長鍾東錦今（7）日宣布，今年起縣內各據點供餐，由每月6000元提升至7000元，讓長輩吃得好、吃得營養。（記者彭健禮攝）

（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣已邁入超高齡社會，縣長鍾東錦今（7）日在縣府辦理的「115年度社區照顧關懷據點計畫經費說明會」中宣布，今年起縣內各據點供餐，由每月6000元提升至7000元，讓長輩吃得好、吃得營養。

依苗栗縣戶政統計，至去年12月底，縣內65歲以上老年人口有10萬7476人，估全縣總人口數的20.23%。為建立一個普及化的老人照顧服務網絡及社區居民關懷互助的健康社區，縣府積極成立「社區照顧關懷據點」，目前已輔導設置231處據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動等服務。

縣長鍾東錦感謝各社區關懷據點主持人對照顧長輩的用心與辛勞，使老寶貝們在熟悉的居住環境下安心自在、健康快樂的生活，讓據點成為長者的第2個家。（記者彭健禮攝）

（記者彭健禮攝）

因應衛生福利部長照服務發展基金一般性獎助計畫經費申請獎助「社區照顧關懷據點及巷弄長照站計畫」項目及基準修正案，縣府社會處於今起三天，分區辦理「115年度社區照顧關懷據點計畫經費說明會」。

鍾東錦也出席感謝各社區關懷據點主持人對照顧長輩的用心與辛勞，使老寶貝們在熟悉的居住環境下安心自在、健康快樂的生活，讓據點成為長者的第2個家。他並表示，縣府考量物價飛漲，據點餐飲加值經費，今年由每月6000元，提升至每月7000元，讓長輩吃得好、吃得營養。

此外，據點專職人員薪資，縣府也爭取中央經費支持，由每月3萬3000元提升至每月3萬4000元，大專院校畢業加給1000元，為每月3萬5000元，期望專職人員能久任，提供幸福、温暖的據點服務，一起營造苗栗成為敬老、尊老、愛老的好家園。

縣府辦理「115年度社區照顧關懷據點計畫經費說明會」。（記者彭健禮攝）

（記者彭健禮攝）

