腰痠背痛又洗腎 中醫雷射針灸改善氣血不足

▲洪怡錂醫師強調，雷射針灸與傳統針灸各有優缺點，但雷射針灸不失為另一種替代治療的方式。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲洪怡錂醫師表示，雷射針灸是使用低能量雷射刺激穴道，屬非侵入性治療，病患不會感覺疼痛。 （記者陳建志攝）

68歲蔡姓婦人因長年勞作常有腰痠背痛症狀，且合併有腎病末期洗腎中，因而尋求中醫治療。中醫師判斷其體質為腎陽虛兼氣血不足，若接受傳統針灸治療恐暈針，建議以雷射針灸方式治療，不僅改善局部痠痛，也兼用補腎益氣養血的穴道，經3個月治療，精神和體力均有改善，且減少洗腎時發生血壓過低的情況，但健保不給付。

新型非侵入性治療 無疼痛感

仁愛長庚合作聯盟醫院中醫科主任洪怡錂表示，傳統針灸是使用毫針刺激穴道，適用於無針灸禁忌症，不過體質虛弱等病患並不適用，而針灸時，病患的體感會有痠、麻、脹、走竄及輕微痛感，醫師可針對穴位，運用補瀉手法調控或加強療效，目前健保有給付。

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洪怡錂指出，雷射針灸則是使用低能量雷射刺激穴道的新型治療方式，因屬於非侵入性治療，病患不會感覺疼痛，亦不會發生因穿刺可能發生的局部瘀血或感染等問題，相對而言更加安全。較適合用於兒童、體質虛弱、凝血功能異常、免疫低下、對於針刺有強烈恐懼，以及容易發生暈針等具有針灸禁忌症的病患，但目前並未納入健保給付。

洪怡錂指出，傳統針灸已行之多年，在許多古籍與中醫師的經驗傳承中，大多數中醫師對於如何使用毫針，以特殊行針手法針對特定穴位進行補瀉較有共識，但是雷射針灸的補瀉作用，目前仍未有定論。

洪怡錂強調，雷射針灸與傳統針灸各有優缺點，但雷射針灸不失為另一種替代治療的方式。

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