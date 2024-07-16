清腸與低渣飲食 大腸鏡檢查不可怕

▲大腸鏡檢查前務必遵守低渣飲食指引，避免大量的「渣」影響檢查。 （照片提供／許翠純）

文／楊承達

隨著外食族增加，大腸癌的發生率持續攀升，目前已經是發生率最高的癌症；絕大多數的大腸癌是由瘜肉（如腺瘤）長大並癌化而來的，所以藉由大腸鏡切除瘜肉是預防大腸癌的不二法門。

雖然切除瘜肉可以有效阻止大腸癌發生，但是大多數的民眾仍然卻步，主要是因為做大腸鏡有2個辛苦麻煩之處：1.清腸，顧名思義就是服用瀉劑來促進排便，把腸道清理乾淨，以前因為清腸的瀉劑難喝，很多人邊喝邊吐，食不下嚥，目前的藥物已經改善成好喝的口味，依照指示，將藥粉泡到水中，攪拌溶解再服用即可。

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2.低渣飲食，因為大腸鏡需要好的清腸品質，如果飲食含大量纖維、種子或是帶有皮或筋的肉等，因為這些食物較難消化而易產生大量的「渣」遮住瘜肉，造成清腸不乾淨，所以大腸鏡檢查的前3天如能執行低渣飲食，將有助於達到良好的清腸品質。

自費低渣代餐幫大忙

大腸清腸的重點是除了清腸藥物之外，還需搭配大量飲水，以達到良好的清腸品質。另外，清腸藥物服用的時間也很重要，需要依照指示，以達到最好的清腸效果。目前各大醫院應該都有提供低渣飲食菜單指引，另外也有提供自費的低渣代餐供外食族選用。

低渣代餐為專為大腸鏡檢查設計的代餐，口味好、容易消化，而且臨床使用上和自行準備餐點相比，能讓清腸程度達到良好品質，滿意度也較自行準備為佳。

另外，民眾如有使用藥物，尤其是抗血小板或是抗凝血的藥物（俗稱通血路的藥物），醫師與護理師也會提供是否需停藥及需要停幾天的相關資訊。

既然大腸鏡的目的是要找出瘜肉並切除之，清腸與低渣飲食是決勝關鍵。大腸鏡的前3天做好低渣飲食，搭配低渣代餐效果更好，按照指示與規定的時間服用清腸藥物，配合大量飲水，這樣能讓您的腸道乾乾淨淨，做大腸鏡時，任何病灶才會一覽無遺！

（作者為彰化基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師）

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