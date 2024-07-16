半夜抽搐 失智症也會癲癇

▲腦皮質細胞不穩定引發的癲癇，在退化型失智症患者身上很常見，也不難由藥物控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

阿光大哥（化名）才剛過60歲生日，但已在我的記憶門診追蹤超過8年，也就是說在50歲出頭時，他就已經診斷是阿茲海默症，是很典型的年輕型失智症。

光哥生性樂觀開朗，當他開始察覺自己的記憶力不佳時，並沒有怨天尤人，每次回診都是笑容可掬，但是身為照顧者的光嫂則是疲憊不堪，最近終於負荷不了自己照顧的壓力，決定將光哥送往機構。

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回診時，光嫂表示：「機構的照服員說，阿光他偶然會突然眼睛上吊、手腳伸直抽搐、短暫失去意識，然後2分鐘後就自己恢復，特別會在晚間睡覺的時候發生」。

我仔細地做了神經學檢查，光哥仍然能夠雙目注視，但顯然無法回答簡單的問題，略顯緊張，但不至於顫抖，肢體的力氣一般，沒有「肌躍症」，也就是手腳不規則的突然抽動或是張力消失。他的起身與行走需要協助，並非肌力的不足，而是「失用症」，原本會做的動作現在卻不知道怎麼做。光哥目前的失智症已經是嚴重等級。

我跟光嫂解釋，光哥在機構半夜的反應，很像是大腦皮質異常放電，也就是癲癇，我們會再安排腦部斷層、腦波、抽血檢驗，確認病因。光嫂起初很驚訝：「家中沒有人有癲癇，而且怎麼會這麼巧，又是罕見的失智症，又有癲癇？如果一直發作，機構可能會拒收，而叫我轉送醫院呢！」我跟她解釋，癲癇只是代表腦皮質細胞的不穩定，這在退化型失智症來說是常見的，但不難處理。

在等待檢查報告出來之前，我就先開立常用的抗癲癇藥「左乙拉西坦（levetiracetam）」，並且從最低劑量開始。腦部掃描顯示皮質萎縮之外，並沒有腫塊、出血、水腦，腦波則是明顯的慢波，代表細胞活性下降，抽血則無異常。

幸運的是，低劑量的抗癲癇藥物很快就緩解了光哥半夜出現的抽搐，光嫂也暫時解除了被機構拒收的擔憂。

大腦皮質不正常放電

癲癇代表的意義是大腦皮質不正常的放電，並非為多數人誤解的遺傳疾病，沒有特定的病因。照顧者如果有發現，應該及早就醫，如果可能的話，最好也能用手機拍攝下來，以利醫師做病情的判斷。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

醫學新知─阿茲海默症與癲癇

癲癇是1種常見的神經學病症，來自於大腦皮質細胞的異常放電，盛行率約為0.5%，也就是每200人中，就有1位有癲癇發作的經驗。

阿茲海默症的病患發作癲癇的機會是一般人的10倍，特別是在失智症的後期，或是年輕型的病人群，這可能跟阿茲海默病理蛋白破壞皮質細胞有關。目前有不少臨床證據顯示，抗癲癇藥「左乙拉西坦（levetiracetam）」不僅能控制癲癇，也能穩定阿茲海默症病人的認知功能。其他的抗癲癇藥也陸續在進行研究，值得期待。

（文／羅彥宇）

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