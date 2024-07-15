熟女起紅疹活動無力 抽血檢驗揪皮肌炎

▲手掌紅疹別輕忽。（照片提供／張世中）

文／張世中

46歲女性因手掌出現紅疹、胸前皮膚及耳朵發紅、手部皮膚僵硬、指尖潰瘍等情形，曾去皮膚科求診，但症狀未見改善。因咳嗽有痰一週到胸腔科做進一步檢查，初步胸部X光顯示有些微左下肺炎，經電腦斷層檢查後更顯示間質性肺病變合併有肋膜積水，經轉介至醫學中心抽血，確認TIF1,MDA5,PM-Sc1100呈陽性，診斷為皮肌炎，展開後續治療。

自體免疫疾病 侵犯全身器官

皮肌炎是會侵犯全身器官的自體免疫疾病，在台灣列為重大傷病，以女性較多，約為男性患者的2倍。好發年齡廣泛，有16歲以下發病的幼年型，成人則多在30-50歲發病。發病時，常引起臉部、前胸、耳朵、關節等皮膚表面有紅疹；也會攻擊肌肉引起發炎，導致爬樓梯、穿脫衣物時感到無力；部分會引起關節發炎，手部關節尤其常見。最怕是攻擊內臟，尤其肺部遭到破壞，恐引起「間質性肺病變」，導致氣體交換功能降低，此時患者容易喘，甚至可能面臨呼吸衰竭並插管的困境。

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女性好發 年齡廣泛

抽血檢驗自體抗體，就可以找出病因，且有助警覺是否有合併內臟、肺部、腫瘤等病變。治療上，初期以類固醇為主，效果快又好，過敏免疫風濕科醫師會判斷是否加上免疫調節藥物、免疫抑制劑，當症狀改善才會逐漸減低劑量。

進行治療同時，要調整生活方式，包括飲食要多吃雞蛋、牛奶等高蛋白食物，以促進肌力恢復，禁吃辛辣、刺激性食物，有嗆咳、吞嚥困難的患者進食時，應採取坐姿。在急性期的患者以臥床休息為主，避免加重皮肌炎症狀，病情穩定後，才逐漸增加活動，活動期間要有人陪伴，預防患者跌倒。

（作者為國軍高雄總醫院內科專科護理師）

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