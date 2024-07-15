美國整形外科醫學會治療指引》隆乳莢膜整體切除 只適用於癌症

▲莢膜與義乳整體切除手術的傷口很長，手術複雜、耗時且有風險。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

義乳植入體內會產生疤痕組織包裹義乳稱為「莢膜」（生物的自我保護機轉）。莢膜起初是柔軟薄膜，固定並隔離義乳。但有些狀況，例如曾經放射治療、局部發炎、血腫等，莢膜持續增生變厚變硬，甚至鈣化，莢膜容量減少，乳房變形、移位、組織受壓迫，會慢性疼痛。

傷口大、手術複雜有氣胸風險

莢膜成為焦點是因為隆乳希望外形要順、跑步會動、能擠乳溝、躺著會攤平，還有摸起來柔軟。如果莢膜攣縮，乳房變形變硬，甚至變成石頭奶，是隆乳的大悲劇。如果莢膜鬆散，義乳在其內自由滑動，與乳房分離，平躺時掉到側邊；倒立時，跑到脖子；站起來掉到肚臍；前傾時二側相通，也都是尷尬狀況。

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隆乳之後發生頭痛、疲勞、掉髮、失眠、憂鬱、過敏、呼吸困難等症狀，稱為乳房植入相關疾病。

社群上有病人堅信義乳有毒，唯一治療是將義乳與莢膜整體切除。整體切除手術一般用於癌症，重點是腫瘤完整切除，避免破碎、污染或沒切乾淨。隆乳莢膜做整體切除手術耗時且複雜，傷口10公分以上，並有傷到肋膜造成氣胸風險，以及胸大肌、乳腺切除、乳房疤痕變形的後遺症。

實證醫學確定完美的隆乳需要遵守幾個原則，莢膜並非隆乳後遺症的罪魁禍首。美國以麥魁耳博士為首的團隊做了許多檢查，確定莢膜是身體異物反應，沒有毒物，也沒有重金屬。

醫病溝通決定處置方式

為了避免婦女接受不必要的手術，今年6月美國整形外科醫學會發表治療指引，所謂義乳與莢膜整體切除手術，只適用於經過證實的莢膜間變性大細胞淋巴癌。其他狀況應向病人解釋，經醫病溝通之後，決定莢膜的處置。

（作者為聯合整形外科診所院長）

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