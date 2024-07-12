代謝症候群病友 現在就醫還能抽大獎

▲國民健康署首度推出「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

肥胖是現代人常見的文明病，即使體重正常，可能還是有血脂等其他問題，長期放任「代謝症候群」，將大幅提高罹患慢性病的風險。國民健康署呼籲具有風險的民眾，到全台近2700家的合作診所就醫，現在加入代謝症候群防治計畫，並完成報名，達成規定目標，還能抽AI手機大獎。

現年42歲的吳小姐是代謝症候群個案，BMI一度飆破30、體重達到64公斤，還有糖化血色素、血脂過高，光是走路都會喘，本以為是心臟出問題，到診所抽血檢查才知道是太胖造成，通過飲食改善、快走運動等，體重已經降低到60公斤，情況明顯改善。

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營養師公會全國聯合會副理事長陳珮蓉解釋，代謝症候群最明顯的就是體檢報告「滿江紅」，降低體重是最有效的改善做法，雖然網路有很多資料，但呼籲民眾要確認「適不適合自己」，建議與醫師、營養師合作，找到有效率且能長期維持效果的方案，才是最好的做法。

目前全台有近2700家診所、超過4300位醫師加入代謝症候群防治計畫，迄今收案超過21萬人，參與者幾乎全數都有接受至少1項不健康生活習慣改善指導、追蹤管理至少3次以上，超過7成個案得以改善至少1項異常指標，近2成還能成功將代謝症候群異常指標降低到3項以下。

國健署獎勵活動 最大獎AI手機

此外，國健署首度推出「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動，即日起，只要是加入代謝症候群防治計畫的民眾，在9月底前到活動網站報名，前3000名報名成功者即可獲得參賽獎的200元等值數位商品，成功改善任1項代謝症候群異常指標的民眾，還有機會抽中好禮，最大獎為AI手機，民眾可至活動官網了解詳情。

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