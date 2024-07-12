被眼鏡蛇咬傷 手術清創保指

▲毛彥喬醫師（左）指游先生（右）的右手指遭眼鏡蛇咬傷，及時手術清創，保住手指，現在能正常活動。 (記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲眼鏡蛇除具神經毒性，還有細胞素毒，會侵害人的軟組織如皮膚、肌肉等。（記者蔡淑媛攝）

從事野生動物保育工作的游先生抓眼鏡蛇時，右手指不慎被咬傷，雖然1小時內趕到台中榮總施打5瓶專一抗蛇毒血清，但中毒症狀嚴重，蛇毒已經擴散到前臂變得紅腫，醫師研判恐會手指壞死，在蛇咬傷9小時立刻開刀清創，果然皮下組織已有壞死、發黑，免除截指危機，10天後出院，1個月後完全復原，重回野保救傷崗位。

中榮蛇傷風險評分 及時開刀救治

台中榮總毒物科主任毛彥喬指出，眼鏡蛇不同於其他蛇毒，除了神經毒性，須注射血清拮抗，還有細胞組織毒性會侵害人的軟組織如皮膚、肌肉等，一旦被咬有8成會引發感染，即使施打抗蛇毒血清，逾半數仍會嚴重到要手術。

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毛彥喬表示，眼鏡蛇咬傷的處理會依據國際診治指引，皮膚出現大面積壞死後，才進行清創，能在肉眼可見的範圍手術，但這種處置方式，幾乎得截除手指或腳趾，才能控制壞死或感染蔓延，住院天數延長至1個月、恢復期增加至100天、病患的經濟負擔較高，更重要的是截指（趾）後影響生活及工作。

中榮蛇傷團隊首創眼鏡蛇傷風險評分系統，蒐集院內200名遭眼鏡蛇咬傷患者的數據，依咬傷部位，及腫脹、局部損傷、系統性症狀等程度，評分5大症狀，預測除標準血清治療，是否需要早期手術介入，預測準確率超過8成，中榮近年來收治20名眼鏡蛇咬傷患者，經評分治療，住院天數減半，也無人截指（趾）。

毛彥喬指出，中榮眼鏡蛇傷風險評分系統，有效減少蛇傷後需要截除肢體的機會、降低手術的次數、減少住院天數、加速病患復原，具體成果也刊登在「PLOS被忽略的熱帶疾病」、「臨床毒物學」、「歐洲醫學研究」等多項重要的國際期刊上。

每年7到9月是被蛇咬傷高鋒，毛彥喬提醒遭毒蛇咬傷，切記「6要6不」，其中的「6要」為「要」拍照、「要」沖水、「要」保持冷靜、「要」叫救護車、「要」送醫及「要」打血清；「6不」為「不要」切開傷口、「不要」火烤、「不要」綁繩、「不要」抹草藥、「不要」潑尿、「不要」吸吮。

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