車禍肩胛骨骨折 釀臂神經叢損傷

▲圖3：X光顯示，右肩肩胛骨骨折處已用鋼板做內固定 。（照片提供／蔡孟桓）

文／蔡孟桓、游宜勳

▲圖1：X光顯示，右肩肩胛骨碎裂（紅色箭頭所指處）。 （照片提供／蔡孟桓）

30歲的小李某一天騎機車上班途中，被1輛機車撞到，當下跌倒在地，撞到右側肩膀，瞬間感到劇烈疼痛。隨即被救護車送到醫院急診室，醫師幫他安排了X光和電腦斷層，發現他的右邊肩胛骨骨折（圖1和圖2），因為右邊整隻手臂抬不太起來，也不太能動，同時也有麻痺感，診斷為合併臂神經叢損傷。

▲圖2：電腦斷層顯示，右肩肩胛骨碎裂。 （照片提供／蔡孟桓）

肩胛骨骨折發生率很低，約占所有骨折不到1%，好發30-50歲的年輕男性。造成的原因大多為高能量的傷害（如車禍）。其很高機率會伴隨其骨頭以外的傷害（如肺部挫傷、氣血胸，甚至頭部的傷害），也可能伴隨上臂血管及臂神經叢的損傷。這個臂神經叢的損傷有7成以上會自行恢復。

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肩胛骨本身可以分成5個部分，分別是關節盂、頸部、身體、肩峰及喙狀突。治療的部分主要會根據每個部位的骨折而有所差異。保守治療是針對肩胛骨骨折沒有移位太多且沒有其他部位受傷的病患，其是用三角巾讓病患穿戴2-3週，之後再視情況讓病患開始活做肩膀活動，這段期間都需要密切追蹤病患的X光看是否有移位變嚴重的情形。

急性受傷難估嚴重程度 應及早接受專業治療

至於手術治療的適應症對於每個部位有不同的標準，針對肩胛骨頸部骨折移位大或是角度變大，針對肩胛骨關節盂骨折是占關節25%以上，針對肩峰及喙狀突骨折是移位大於1cm、合併鎖骨骨折或是無法忍受的疼痛。手術主要是做開放性復位合併內固定手術，依據部位不同可以用鋼釘或是鋼板做固定，手術成功率很高，病患滿意度也很好。

後來小李接受了開放性復位及鋼板內固定手術（圖3），手術後復原良好，手術完第3天就順利出院了，其臂神經叢損傷的損傷因為急性受傷難以評估其嚴重程度，後續回門診再追蹤即可。

提醒民眾，若是之後有因為外傷被診斷為肩胛骨骨折合併臂神經叢損傷，應及早接受醫師的專業治療，才能盡早恢復健康生活。

（作者皆為林口長庚醫院骨科醫師）

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