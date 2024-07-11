護理師人力短缺無暇回診》自購藥膏塗抹 手部濕疹更嚴重

▲醫師提醒，若常需要洗手者在每次碰水之後，應塗抹凡士林保護及滋潤手部皮膚，以防止手部皮膚水分流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

▲圖2：皮膚鏡檢查可見細小的出血點。（照片提供／王綺嫻）

1位護理師手指頭疼痛到無法工作，來到門診求治。原來兩個月前她在診所就醫，醫師診斷為手部濕疹，處方外用類固醇藥膏。剛開始擦，效果不錯，因為工作忙碌，無法定時回診。她便自行買類似的藥膏使用，沒想到效果越來越差，皮膚連摸到紙都會疼痛。

▲圖3：治療1星期後，皮膚改善且疼痛感消失。 （照片提供／王綺嫻）

檢查發現，右手第3到第5手指以及左手小指的指尖，有明顯的脫皮和細小的傷口（圖1），皮膚鏡檢查看到一些細小的出血點（圖2）。

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▲圖1：手指指尖明顯脫皮合併細小的傷口。（照片提供／王綺嫻）

她說：「護理師人力吃緊，照顧病患數較多。照顧病患前後清潔手部之後，我就重複塗抹藥膏。但是手部疼痛狀況日益嚴重，妨礙工作，需要因病請假，影響病房人力調度。」

經常重複塗抹 皮膚遭過多類固醇傷害

我告訴她：「您自行購買使用的藥膏，是第1級強效類固醇藥膏，具有抗發炎效果，可用於治療手部濕疹。但是塗抹次數過度頻繁，再加上未經醫師診療長期使用，皮膚變薄且變得更加乾燥。」

類固醇藥膏是治療發炎性皮膚疾病非常重要的藥物。不同部位皮膚吸收類固醇能力不同。

將手臂皮膚吸收外用類固醇的能力訂為1，手掌皮膚吸收類固醇能力相當於0.83，腳底為0.14，額頭部位為6，生殖器部位則為42。由此可知，塗抹於不同部位的類固醇藥膏強度應有所差別，使用藥物時間長短也不同。

皮膚外用藥膏，宜經皮膚科醫師診療後使用，並依照醫師指示方式塗抹。

以護理師手部濕疹為例，診所醫師建議1天塗抹2次，但她經常重複塗抹藥膏，殊不知在這樣的情況下，皮膚受到過多類固醇的傷害。

研究指出，外用類固醇藥膏的使用頻率，1天1次和1天2次的效果並無明顯不同。

皮膚外用藥膏 應依醫師診療指示塗抹

手部濕疹患者，若工作繁忙且常需碰水洗手，建議每天晚上睡前在患部薄塗1層藥膏。每次碰水之後，塗抹凡士林保護及滋潤手部皮膚，可以有效防止手部皮膚水分流失。

以非類固醇藥膏治療護理師的手指，1星期之後恢復健康（圖3），順利回到工作岡位。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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