少發燒、久咳易喘 小心是呼吸道融合病毒作祟

醫師提醒若有不太會發燒，但咳嗽比較喘、持續比較久等情形，可能就要考慮是RSV；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕目前正值呼吸道傳染病流行的季節，台中榮總臨床試驗中心主任傅彬貴表示，從症狀通常難以分辨流感、新冠或是呼吸道融合病毒（RSV），提醒若有不太會發燒，但咳嗽比較喘、持續比較久等情形，可能就要考慮是RSV。

RSV為常見且具高傳染力的呼吸道病毒，可導致下呼吸道疾病，包含肺炎等。因為免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使得高齡人口染上RSV風險高，且有較高機會因此需要住院治療。

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葛蘭素史克（GSK）藥廠與全球研究機構IQVIA及全球老化組織（GCOA）近期發表RSV對亞太國家造成的經濟負擔研究，此報告預估RSV在台灣造成約10億新台幣的入院治療支出。

傅彬貴表示，過去在亞太地區的研究中，由於檢測工具的限制，RSV感染確實常被低估。對於慢性呼吸道疾病患者而言，感染呼吸道病毒造成疾病惡化，進而住院的風險比一般族群還要高了10倍，接種疫苗是一個重要的預防措施。

傅彬貴指出，RSV過去較不受重視，但據美國疾病管制與預防中心建議，成人60歲以上有共病，或是75歲以上，都可接種RSV疫苗，以降低感染及不良事件風險。

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