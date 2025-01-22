自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

少發燒、久咳易喘 小心是呼吸道融合病毒作祟

2025/01/22 18:06

醫師提醒若有不太會發燒，但咳嗽比較喘、持續比較久等情形，可能就要考慮是RSV；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒若有不太會發燒，但咳嗽比較喘、持續比較久等情形，可能就要考慮是RSV；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕目前正值呼吸道傳染病流行的季節，台中榮總臨床試驗中心主任傅彬貴表示，從症狀通常難以分辨流感、新冠或是呼吸道融合病毒（RSV），提醒若有不太會發燒，但咳嗽比較喘、持續比較久等情形，可能就要考慮是RSV。

RSV為常見且具高傳染力的呼吸道病毒，可導致下呼吸道疾病，包含肺炎等。因為免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使得高齡人口染上RSV風險高，且有較高機會因此需要住院治療。

葛蘭素史克（GSK）藥廠與全球研究機構IQVIA及全球老化組織（GCOA）近期發表RSV對亞太國家造成的經濟負擔研究，此報告預估RSV在台灣造成約10億新台幣的入院治療支出。

傅彬貴表示，過去在亞太地區的研究中，由於檢測工具的限制，RSV感染確實常被低估。對於慢性呼吸道疾病患者而言，感染呼吸道病毒造成疾病惡化，進而住院的風險比一般族群還要高了10倍，接種疫苗是一個重要的預防措施。

傅彬貴指出，RSV過去較不受重視，但據美國疾病管制與預防中心建議，成人60歲以上有共病，或是75歲以上，都可接種RSV疫苗，以降低感染及不良事件風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中