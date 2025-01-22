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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》圍爐必備長年菜！ 醫教5招烹調健康美味

2025/01/22 18:15

芥菜是最常見的長年菜，醫師指出，芥菜纖維多、微苦但會回甘，象徵「去舊迎新」、新年順遂。（資料照）

芥菜是最常見的長年菜，醫師指出，芥菜纖維多、微苦但會回甘，象徵「去舊迎新」、新年順遂。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節吃長年菜，一口吃完不咬斷，象徵長壽健康與好運綿延不絕。台南新樓醫院腎臟科門診醫師王婷翊指出，長年菜如芥菜、菠菜，可用5種方式料理更美味，包含：簡單燙熟、搭配蒜頭翻炒、豆乾炒菜、高湯燜煮（高尿酸、腎病患不應過量）、加上蠔油燒菜（高血壓、腎病患適量）。

長年菜不只菠菜、芥菜

王婷翊於臉書粉專「腰子安娜／王婷翊醫師」發文指出，其實長年菜不只有芥菜，還有更多選擇，皆有各自寓意。芥菜纖維多、微苦但會回甘，象徵「去舊迎新」、新年順遂；菠菜、油菜葉片柔嫩、清甜爽口，寓意「步步高升」；芥藍粗壯甜脆，象徵「壯壯平安」；韭菜味濃且不易斷，代表「長長久久、吉祥如意」。

醫師表示，長年菜加入拍碎的蒜頭煸香後快速翻炒，略微加點鹽，再加點水燜煮1分鐘，香氣滿滿超下飯；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，長年菜加入拍碎的蒜頭煸香後快速翻炒，略微加點鹽，再加點水燜煮1分鐘，香氣滿滿超下飯；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

換招烹飪更美味

​而長年菜的做法也有很多變化，王婷翊表示，可以嘗試以下方式，讓長年菜更好吃、更健康：

●簡單燙熟，保持原味：選擇芥菜或菠菜，洗淨後用加了少許鹽與幾滴油的滾水燙熟，撈起配上蒜末或蠔油，簡單清爽又健康。

​●蒜香炒菜，濃郁風味：熱鍋下油，加入拍碎的蒜頭煸香，再用中火快速翻炒長年菜，調點鹽，略加水燜煮1分鐘，香氣滿滿超下飯。

​●高湯燜煮，傳統好味：用雞湯或火鍋湯底煮長年菜2到3分鐘，吸滿湯汁鮮甜美味。但是高湯的普林含量較高，高尿酸或腎臟病患者要避免過量飲用。

●豆乾炒菜，營養豐富：豆乾切條與長年菜一起炒，加點醬油調味，簡單又好看，是家常菜的完美選擇。

​●蠔油燒菜，經典必備：用蒜末爆香後，加入長年菜翻炒，倒入蠔油與少許糖、清水燜煮，收汁後盛盤，味道濃郁到停不下來。高血壓或腎病患者，吃調味重口的菜要適量。

長年菜都高鉀 這些蔬菜可替代

另，王婷翊補充，常見的長年菜都屬於高鉀蔬菜，以每100g份量計算，芥菜鉀含量330mg、菠菜510mg、油菜220mg、芥藍292mg、韭菜312mg。建議有高血鉀風險者，可以考慮用青蔥、豆芽菜、豌豆芽、冬瓜、長命菜、大白菜、韭菜花、甜椒、蒜苗、青江菜、大黃瓜、絲瓜菜瓜、白蘿蔔、木耳、石蓮等蔬菜替換，汆燙過再吃，都是不錯的選擇。

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