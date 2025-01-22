健康網》腎友健康吃「年糕」 醫教指南不踩雷

醫師指出，年糕雖好吃，但糖、鹽、磷、鉀的成分偏高，特別是腎友要小心。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年糕不只是吃起來香甜Ｑ軟，還有「年年高升」的好兆頭，但台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊指出，年糕雖好吃，但糖、鹽、磷、鉀的成分偏高，特別是腎友要小心，提醒腎友在大啖年糕時，要減鹽、低磷、減糖、低鉀、添加天然香氣，就能健康吃美食囉！

王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文表示，北方年糕以黏小米或黃米為主，色澤金黃，吃起來甜滋滋；南方年糕以糯米為主，有甜（紅糖年糕、椰漿年糕），也有鹹（蘿蔔年糕），除此之外，還有以下寓意的年糕界顏值擔當：

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●黃金南瓜年糕：南瓜泥融入糯米粉，外酥內糯，色澤金黃，寓意「財源滾滾」。

●紫薯年糕：顏色鮮豔亮麗，紫薯自然香甜，吉祥又華貴。

●傳統甜年糕：紅糖、蜜棗、椰漿製成的經典款，香氣濃郁，甜而不膩。

●鹹味蘿蔔年糕：蘿蔔絲+臘肉+蝦米等豐富配料，香到令人流淚，一口咬下鹹香四溢。

鹹味年糕捨棄臘腸、芝麻醬，選擇雞蛋白、花枝或低磷蔬菜，如四季豆、馬鈴薯、地瓜、芋頭、蓮藕，腎友就能安心吃美味。（資料照）

腎友吃年糕指南

鹹味年糕減鹽、低磷

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●減鹽：避免使用臘肉、蝦米、醬料等，改用天然香料如蔥、薑、蒜提味。

●低磷：捨棄臘腸、芝麻醬，選擇雞蛋白、花枝或低磷蔬菜（如四季豆、金針菇、南瓜、馬鈴薯、地瓜、芋頭、蓮藕等）。

甜味年糕調整後更健康​

●減糖：紅糖減量，用白糖或代糖替代，甜味不打折。

甜味年糕可以加入桂花、柑橘皮，天然香氣，少加工，健康又美味。（資料照）

●低鉀：紅棗、椰漿、南瓜泥換成低鉀的蘋果、梨子或蔓越莓乾（泡水去鉀效果更好）。

●添香：加入桂花、柑橘皮，天然香氣，少加工，健康又美味。

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