自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

林珍羽罹肺腺癌》無抽菸卻罹癌 毒理專家解原因

2025/01/22 20:08

民眾黨台北市議員林珍羽今日（1/22）於臉書公布罹患肺腺癌。（資料照）

民眾黨台北市議員林珍羽今日（1/22）於臉書公布罹患肺腺癌。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨台北市議員林珍羽今（1/22）突然在臉書公布罹患肺腺癌，幸好及早發現，手術恢復良好。她表示自己沒有家族病史、作息正常、無抽菸習慣，相當錯愕確診肺腺癌1期，毒理專家招名威表示，抽菸不是唯一，污染嚴重也是危險因子，暴露如空氣污染、二手菸、石棉、氡氣等環境中的致癌物質，也可能增加患肺腺癌的風險。

林珍羽提及，自己無家族病史、作息正常，也不抽菸，卻確診肺腺癌1期，呼籲肺腺癌與吸菸關聯不如想像中直接，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能使人們成為高風險族群。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書「招名威教授 毒理威廉」表示，早期肺腺癌無明顯症狀，可能被誤診為呼吸道症狀，常常都是在體檢時偶然才發現，典型症狀包括持續咳嗽、咳血、胸痛、呼吸困難、聲音嘶啞、體重減輕等。當腫瘤較大或擴散時，症狀會更加明顯。

招名威說明，發病原因很多元，像是吸菸，儘管肺腺癌的發病率在非吸菸者中相對較高，吸菸仍是導致肺腺癌的一個重要風險因素。污染嚴重也是，抽菸不是唯一，暴露如空氣污染、二手菸、石棉、氡氣等環境中的致癌物質，也可能增加患肺腺癌的風險。

另外，遺傳性的基因因素也是可能的，家族遺傳那樣，攜帶特定基因突變，如EGFR、ALK、ROS1等，這些突變在非吸菸的肺腺癌患者中尤為常見，並可能成為治療靶點。

招名威說明，污染嚴重也是，抽菸不是唯一，暴露如空氣污染、二手菸、石棉、氡氣等環境中的致癌物質，也可能增加患肺腺癌的風險。（資料照）

招名威說明，污染嚴重也是，抽菸不是唯一，暴露如空氣污染、二手菸、石棉、氡氣等環境中的致癌物質，也可能增加患肺腺癌的風險。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中