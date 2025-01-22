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林珍羽罹肺腺癌》無抽菸卻罹癌 毒理專家解原因
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨台北市議員林珍羽今（1/22）突然在臉書公布罹患肺腺癌，幸好及早發現，手術恢復良好。她表示自己沒有家族病史、作息正常、無抽菸習慣，相當錯愕確診肺腺癌1期，毒理專家招名威表示，抽菸不是唯一，污染嚴重也是危險因子，暴露如空氣污染、二手菸、石棉、氡氣等環境中的致癌物質，也可能增加患肺腺癌的風險。
林珍羽提及，自己無家族病史、作息正常，也不抽菸，卻確診肺腺癌1期，呼籲肺腺癌與吸菸關聯不如想像中直接，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能使人們成為高風險族群。
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中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書「招名威教授 毒理威廉」表示，早期肺腺癌無明顯症狀，可能被誤診為呼吸道症狀，常常都是在體檢時偶然才發現，典型症狀包括持續咳嗽、咳血、胸痛、呼吸困難、聲音嘶啞、體重減輕等。當腫瘤較大或擴散時，症狀會更加明顯。
招名威說明，發病原因很多元，像是吸菸，儘管肺腺癌的發病率在非吸菸者中相對較高，吸菸仍是導致肺腺癌的一個重要風險因素。污染嚴重也是，抽菸不是唯一，暴露如空氣污染、二手菸、石棉、氡氣等環境中的致癌物質，也可能增加患肺腺癌的風險。
另外，遺傳性的基因因素也是可能的，家族遺傳那樣，攜帶特定基因突變，如EGFR、ALK、ROS1等，這些突變在非吸菸的肺腺癌患者中尤為常見，並可能成為治療靶點。
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