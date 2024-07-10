曾發生熱傷害 慢性腎病風險增4.3倍

▲曾發生熱傷害的民眾，未來慢性腎病風險是一般人的4.34倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者朱沛雄攝）

記者林志怡／台北報導

近期高溫不斷，陸續有民眾因為熱傷害就診。三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡指出，熱傷害不只造成當下急性症狀，過去統計發現，曾發生熱傷害的民眾，未來慢性腎病風險是一般人的4.34倍，呼籲民眾務必注意降溫、補水。

朱柏齡指出，2020年曾經通過健保資料庫統計，回顧2000至2013年間的815名熱傷害患者資料，發現在13年間有72人罹患慢性腎病，比例為8.83％，從未發生過熱傷害的民眾慢性腎病發生比例則是4.38％，經統計學方法計算，發現曾有熱傷害經驗者，未來慢性腎病風險較一般人增加4.34倍。

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對於熱傷害與慢性腎病，朱柏齡說，熱本身就可能造成腎臟損傷，且部分有過熱傷害經驗的民眾，可能因職業、居住環境所致，長期待在熱傷害風險較高的環境，如果沒注意補水，長期下來風險自然比較高。

避開炎熱環境 隨時多喝水

因此，朱柏齡呼籲民眾，高溫炎熱的環境下，務必注意保持涼爽與補水；若過去曾經發生熱傷害，則更要注意少曝露在高溫、炎熱的環境下，並隨時多喝水，這兩點都做得到的話，有機會降低未來發生慢性腎病的可能性。

衛福部國健署長吳昭軍則提醒，腎臟是人體重要的器官之一，要想維持腎臟健康必須預防高血糖、高血壓及高血脂，控制體重避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，以及不吸菸且不濫用藥物，定期健康檢查及改善維持良好的生活習慣，是預防慢性腎臟病的不二法門。

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